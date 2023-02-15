Безработица снижается, сокращаются объёмы финансирования на реализацию подпрограммы содействия занятости населения

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения. Депутаты рассмотрели и поддержали предложения по внесению изменений в государственную программу Мурманской области «Занятость и труд».

В соответствии с федеральным законодательством в 2023 году и в последующих периодах планируется сокращение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы содействия занятости населения. По словам регионального министра труда и социального развития Сергея Мякишева, сокращение объёмов финансирования связано с существенным снижением в прошлом году уровня безработицы, соответственно и уменьшением числа получателей пособий по безработице.

Кроме того, в 2022 году по объективным причинам федеральным центром было выделено дополнительное финансирование субъектов для проведения различных мероприятий, включая временные общественные работы. Однако Мурманской области денежные средства в таком объёме не понадобились и были возвращены обратно, но при этом учтены при формировании областного бюджета на текущий год.

Депутаты отметили, что члены комитета в рамках контрольных полномочий Мурманской областной Думы внимательно следят за изменениями, вносимыми в госпрограммы, которые реализуются в регионе, а также за тем, чтобы все нормативно-публичные обязательства перед северянами были выполнены.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27077/