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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.20 13:55

Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» оценил реальное число безработных в России. В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, не имеющих работы, из всех округов страны.

Среди россиян, не имеющих работы, состоят на учёте в центре занятости как безработные 35%, не состоят 65%. Причём подобное распределение характерно и для двух столиц, и для регионов в целом. Женщины чаще мужчин становятся на учёт в ЦЗН: 38 и 33% соответственно. Россияне с высшим образованием — чаще граждан со средним специальным: 45 и 39%. Больше всего безработных, оформивших официальный статус, среди россиян 35-44 лет (46%), меньше всего — среди молодёжи до 24 лет (17%).

Комментирует итоги президент «SuperJob» Алексей Захаров: «Правительство сообщает, что на середину июня официально зарегистрированы где-то 2,5 млн безработных. Свежий опрос «SuperJob» говорит о том, что 2/3 людей, потерявших работу, не зарегистрированы как безработные: то есть, к 2,5 млн мы смело можем прибавлять 5, которые находятся в активном поиске. Безработица, к сожалению, будет продолжать расти, потому что не все бизнесы встают на ноги. И ещё какое-то время ситуация будет нарастать. Я думаю, ситуация начнёт меняться с сентября. Быстрого восстановления мы не ожидаем, его и правительство не ожидает — восстановление до уровня 2019 года займёт около 5 лет».

 

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