Безработным северянам будут предлагать временные общественные работы

Инструмент общественных работ, связанных с благоустройством муниципалитетов региона, будет запущен с начала мая. Такое поручение дал губернатор Андрей Чибис вчера на заседании правительства Мурманской области.

Как рассказала на заседании заместитель губернатора – министр финансов Елена Дягилева, механизм организации временных общественно полезных работ в мае-июне текущего года уже проработан. К этим работам могут быть отнесены уборка и благоустройство территорий, доставка продуктов и корреспонденции, малярные и плотницкие работы, дезинфекция общественных территорий, вырубка кустарника. Оценка потребности показала, что сегодня муниципалитеты готовы предложить более тысячи таких рабочих мест на 131 предприятии. Наиболее заинтересованными оказались Апатиты, Кировск и Кандалакша.

Оплата труда будет производиться за счёт средств областного бюджета с учётом фактически отработанного времени, при этом максимальный размер оплаты за полный отработанный месяц составит 41848 рублей.

Приём вакансий и выдачу направлений на общественные работы будут осуществлять центры занятости населения.

Как подчеркнула Елена Дягилева, муниципалитеты уже сейчас могут переходить к заключению соглашений с предприятиями, готовыми предложить рабочие места. Первые финансовые транши будут предоставлены в мае.

«Нужно в течение недели запустить механизм оплаты общественных работ, подготовить все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы такие работы на территории муниципалитетов можно было начать выполнять. Тянуть нельзя», – подчеркнул Андрей Чибис.