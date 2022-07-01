Безусловно, главный вектор развития региона, задаёт губернатор - Татьяна Кусайко

29 июня на заседании Мурманской областной Думы губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил с отчётом о работе правительства в 2021 году. Депутат Государственной Думы от Мурманской области (фракция «Единая Россия») Татьяна Кусайко прокомментировала отчёт секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Мурманской области о результатах работы правительства:

«За основу экономической и социальной политики региона взят лидерский курс развития нашего Арктического региона – это наглядно демонстрируют основные показатели 2021 года, раскрытые в отчете губернатора. Несмотря на пандемийные ограничения удалось не только сохранить, но и увеличить темпы социально-экономического развития. Важный показатель – в 2021 году Мурманская область перестала быть дотационным субъектом.

Яркая динамичная видеопрезентация достижений, с которой начал свой доклад глава региона, показала - даже в непростых условиях сегодняшнего дня исполнительная власть уверенно двигается вперед, ориентируясь на позитивные перемены для каждого жителя Заполярья.

Большое внимание в своём отчёте глава региона уделил вопросам здравоохранения. Важно, что особое внимание в работе по повышению качества и доступности медицинской помощи региональное правительство уделяет отдаленным населенным пунктам. Во главе угла - решение кадровой проблемы и переоснащение медучреждений.

Реконструкция областного онкодиспансера, оснащение его современнейшей техникой выводят лечение онкологических заболеваний в нашем регионе на качественно новый уровень.

Повышение уровня жизни военнослужащих и членов их семей – еще одна тема, которой губернатор уделил особое внимание. Ярким показателям эффективности реализации программы реновации ЗАТО является поддержка Президентом России Владимиром Путиным необходимости её федерального финансирования.

В целом отчет губернатора прошел «на одном дыхании». Обеспечение реализации национальных и инвестиционных проектов, расширение пакета региональных мер соцподдержки, стимулирование деловой активности и поддержка бизнеса, развитие спорта, культуры, туризма, совершенствование системы образования и организация молодежных пространств – мы видим качественный рост по всем приоритетным направлениям развития региона, заложенным в стратегическом плане «На Севере – жить!».

Достигнутые успехи - результат слаженной командной работы законодательной и исполнительной власти. Но, безусловно, главный вектор развития региона, задаёт губернатор.

Как депутат, представляющий Мурманскую область на федеральном уровне, со своей стороны продолжу оказывать всестороннюю помощь и поддержку в реализации задач по повышению качества жизни жителей Заполярья».