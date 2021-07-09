БГК «Григорий Шадрин» доставлен на достройку в Мурманск

Судостроительное производство АО «КАМПО» (г. Орехово-Зуево, Московская область) завершило первый этап строительства большого гидрографического катера (БГК) проекта 23370Г «Григорий Шадрин». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Блок-модули катера были погружены на автомобили и отправлены к месту достройки 28 июня.

На базе Мурманского судоремонтного завода катер будет собран и в конце июля 2021 года спущен на воду.

После завершения достроечных работ в середине сентября начнётся комплекс испытаний катера.

На конец октября спланировано завершение государственных испытаний и передача катера в состав Гидрографической службы Северного флота для выполнения лоцмейстерских и отдельных видов гидрографических работ.

Катер проекта 23370Г предназначен для выполнения лоцмейстерских и отдельных видов гидрографических работ, в том числе: постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков (ППЗ); доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования (СНО), в том числе расположенных на необорудованном побережье; оперативного промера глубин в местах постановки ППЗ с использованием промерного эхолота.