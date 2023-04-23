«Библионочь - 2023» и «Библиосумерки - 2023» собрали объединили мурманчан в библиотеках города

В Мурманске прошли акции «Библионочь - 2023» и «Библиосумерки - 2023». В эти дни библиотеки города работали сверх обычного расписания. Для посетителей была разработана увлекательная программа на любой вкус.

Так, гости Арт-библиотеки - информационного интеллект-центра филиала №9 Центральной городской библиотеки стали участниками разнообразных мастер-классов. Они научились создавать творческие изделия своими руками: расписывать деревянные значки, мастерить световую панель в технике бумажный туннель, магнит из фоамирана, освоили плетение браслета из бусин и изготовили настенное панно из природных материалов, стабилизированного мха и эпоксидной смолы.

Также мурманчан ожидала насыщенная музыкальная и танцевальная программы. Перед читателями выступили группа «Белые медведи» и Олег Волков из Заполярного. А команда «Roots up» и студия танца «Dance Campus» исполнили зажигательные номера.

Как сообщает администрация города Мурманска, юные мурманчане стали участниками интересных и познавательных мероприятий в филиалах Центральной детской библиотеки. Там прошла акция «Библиосумерки - 2023». Юные читатели окунулись в мир сказок и приключений. Прошли захватывающие квесты, отгадали литературные загадки и поучаствовали в тематических мастер-классах.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24854&page=1