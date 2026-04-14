«Библионочь-2026» в Мурманской области: более 200 мероприятий пройдут под девизом «Единство народов — сила России!»

18 апреля Мурманская область в 15-й раз присоединится к всероссийской акции «Библионочь». В этом году она посвящена Году единства народов России и проходит под девизом «Единство народов — сила России!». Традиционно в акции примут участие областные и муниципальные библиотеки региона. Каждая подготовила свою уникальную программу.

Так, в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке с 15.00 до 20.00 акция пройдёт в формате семейного фестиваля. Откроет «Библиосумерки» танцевальный флешмоб от директора библиотеки Натальи Феклистовой. Гостей ждут ярмарка ремёсел, игры и хороводы, интерактив с клубом кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане», а также дегустация национальных блюд. На мастер-классах можно будет создать витраж с татарскими и саамскими орнаментами, расписать пряник или сделать обвес для сумки. В каждом зале посетители познакомятся с культурой разных народов России.

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих приглашает на «Сумерки в специальной библиотеке» с 13.00 до 19.00. Взрослые посетители смогут угадать предметы в тактильной игре и узнать о традиционных костюмах по тифлокомментированию. Юные читатели познакомятся со старинными орнаментами и узорами на творческой мастерской. Также в библиотеке будет работать выставка-викторина «Страна добрых соседей» и фотозона «Узоры дружбы».

Главной площадкой акции по традиции выступит областная «Научка», где программа развернётся с 18.00 до 23.00. Северян всех возрастов ждут ярмарка мастеров, интерактивные викторины, спектакли, кинопоказы, музыкальное и кинобинго. Ярким моментом вечера станет лекция лингвиста из Москвы Антона Сомина на тему «Русский язык как донор: что другие языки заимствовали из русского». Для юных читателей оборудуют игровую площадку с аквагримом и мультфильмами, а также организуют нон-стоп показы в Планетарии «Просто космос».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А» приглашает на экскурсии по выставке «Гоголь», моноспектакль «Мой Бродский. Мой народ» и концерт хоррор-панк группы «Oops! I’m Dead».

Вход на все мероприятия свободный.

 

 

Фото: ttps://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457287227%2Ff3731938a398394315

