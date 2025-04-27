«Библиосумерки — 2025» и «Библионочь — 2025»: прошли многочисленные творческие мероприятия для мурманчан на любой вкус

Всероссийская просветительская акция прошла в филиалах Центральной детской библиотеки и Центральной городской библиотеки города Мурманска.

В пятницу в филиале №2 царила атмосфера народной культуры. Мурманчане с удовольствием участвовали в древнерусских забавах на современный лад: настольной игре-викторине «Богатырская дженга», квесте «На неведомых дорожках...», мастер-классах по изготовлению славянского оберега и богатырского щита с использованием 3D-ручек.

Посетители Центральной детской библиотеки, филиалов №4 и №12 участвовали в интерактивных программах, посвящённых Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Юные северяне и их родители писали письма, играли в командные игры, проходили квесты и отвечали на вопросы викторин, связанные с событиями военного времени. Особенно запомнился участникам мастер-класс по изготовлению символа Победы.

Гости модельной библиотеки-филиала №15 приняли участие в торжественной церемонии открытия лагеря «БиблиоАртек» военно-патриотической игре «Зарница»: составляли кодовую фразу, обезвреживали мины, восстанавливали поврежденную связь, учились бинтовать, искали послание от партизан и работали на военной почте.

Субботний вечер мурманчане провели не менее насыщенно: в рамках всероссийской акции «Библионочь» учреждения культуры города-героя подготовили для своих гостей увлекательные тематические программы.

В библиотеке комиксов фанатов историй в картинках ждало полное погружение в мир любимого увлечения: художники и зрители приняли участие в скетч-баттле, посетили мастер-классы по рисованию на камнях и дереве, сыграли в захватывающую игру-квест «Зомби Зина в книжных вселенных».

В филиале №8 молодёжь прониклась патриотическим духом. Гости библиотеки познакомились с выставкой «Память нужна живым», приняли участие в мастер-классе «Письмо солдату» и интерактивной игре «Богатырская наша сила», прошли квест «По следам героев».

Гостей филиала №9 на творчество и общение вдохновила северная природа. На мастер-классах посетители создавали глиняные броши по мотивам картин Арви Хуттунена, наносили петроглифы на камни с берега Белого моря, подбирали ароматные северные травы для саше и учились играть на электрогитаре. Отчётный концерт мурманских поэтов и музыкантов, а также практикум по мобильной фотографии добавили ярких акцентов в программу.

Гости филиала №11 отправились в импровизированное путешествие на Северный полюс. Квест-игра «По следам полярного медведя», литературное чаепитие, игра-лотерея и викторина не позволили никому скучать в этот вечер, а выступления заполярных артистов создали в библиотеке по-настоящему праздничную атмосферу.

В филиале №5 прошла «Ночь литературных героев». Посетители встретились с персонажами любимых книг и побывали в театре теней «Страшные сказки в темноте». Поэтическая медитация и квиз «Знаток сказок» добавили празднику привкус соревнования, а караоке-битва — веселья и задора.

В филиале №6 работала «Школа молодого бойца». Участники побывали на уроках по дрессировке собак и оказанию первой помощи, учились фланкировке шашкой. Истории о героях Советского Заполярья прозвучали на уроке мужества и концерте Победы. Память о бессмертных подвигах наших земляков нашла отклик в душах участников творческих мастер-классов.

В филиале №12 прошла программа «Свои герои». Участники мастерили сувенирные магниты-матрешки и броши в стиле советской анимации. На познавательном часе и викторине мурманчане пополнили свои знания по военной истории. Семейная настольная игра «Дороги войны. 1941-1945. Путь военкора» стала отличным способом провести время вместе с родными и друзьями.

В пространстве «СОПКИ» развернулся «Центр подготовки будущих космонавтов». Участников ждали лекция, квиз и мастер-классы, посвященные космосу, а викторина «Герои ВОВ», урок тактической медицины, встреча, посвящённая поисковой деятельности на Севере, мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей позволили участникам проникнуться уважением к современным защитникам Отечества и тем, кто сегодня помогает героям в тылу.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29846&page=1