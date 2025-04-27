Для людей нет невозможного: нигерийский подросток-аутист создал самое большое в мире произведение искусства, а 88-летний испанец с удовольствием катается на скейтбордеМарина Табейкина: развод или разлад в семье, или Какую помощь можно получить от психолога
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.04.25 15:00

«Библиосумерки — 2025» и «Библионочь — 2025»: прошли многочисленные творческие мероприятия для мурманчан на любой вкус

Всероссийская просветительская акция прошла в филиалах Центральной детской библиотеки и Центральной городской библиотеки города Мурманска.

В пятницу в филиале №2 царила атмосфера народной культуры. Мурманчане с удовольствием участвовали в древнерусских забавах на современный лад: настольной игре-викторине «Богатырская дженга», квесте «На неведомых дорожках...», мастер-классах по изготовлению славянского оберега и богатырского щита с использованием 3D-ручек.

Посетители Центральной детской библиотеки, филиалов №4 и №12 участвовали в интерактивных программах, посвящённых Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Юные северяне и их родители писали письма, играли в командные игры, проходили квесты и отвечали на вопросы викторин, связанные с событиями военного времени. Особенно запомнился участникам мастер-класс по изготовлению символа Победы.

Гости модельной библиотеки-филиала №15 приняли участие в торжественной церемонии открытия лагеря «БиблиоАртек» военно-патриотической игре «Зарница»: составляли кодовую фразу, обезвреживали мины, восстанавливали поврежденную связь, учились бинтовать, искали послание от партизан и работали на военной почте.

Субботний вечер мурманчане провели не менее насыщенно: в рамках всероссийской акции «Библионочь» учреждения культуры города-героя подготовили для своих гостей увлекательные тематические программы.

В библиотеке комиксов фанатов историй в картинках ждало полное погружение в мир любимого увлечения: художники и зрители приняли участие в скетч-баттле, посетили мастер-классы по рисованию на камнях и дереве, сыграли в захватывающую игру-квест «Зомби Зина в книжных вселенных».

В филиале №8 молодёжь прониклась патриотическим духом. Гости библиотеки познакомились с выставкой «Память нужна живым», приняли участие в мастер-классе «Письмо солдату» и интерактивной игре «Богатырская наша сила», прошли квест «По следам героев».

Гостей филиала №9 на творчество и общение вдохновила северная природа. На мастер-классах посетители создавали глиняные броши по мотивам картин Арви Хуттунена, наносили петроглифы на камни с берега Белого моря, подбирали ароматные северные травы для саше и учились играть на электрогитаре. Отчётный концерт мурманских поэтов и музыкантов, а также практикум по мобильной фотографии добавили ярких акцентов в программу.

Гости филиала №11 отправились в импровизированное путешествие на Северный полюс. Квест-игра «По следам полярного медведя», литературное чаепитие, игра-лотерея и викторина не позволили никому скучать в этот вечер, а выступления заполярных артистов создали в библиотеке по-настоящему праздничную атмосферу.

В филиале №5 прошла «Ночь литературных героев». Посетители встретились с персонажами любимых книг и побывали в театре теней «Страшные сказки в темноте». Поэтическая медитация и квиз «Знаток сказок» добавили празднику привкус соревнования, а караоке-битва — веселья и задора.

В филиале №6 работала «Школа молодого бойца». Участники побывали на уроках по дрессировке собак и оказанию первой помощи, учились фланкировке шашкой. Истории о героях Советского Заполярья прозвучали на уроке мужества и концерте Победы. Память о бессмертных подвигах наших земляков нашла отклик в душах участников творческих мастер-классов.

В филиале №12 прошла программа «Свои герои». Участники мастерили сувенирные магниты-матрешки и броши в стиле советской анимации. На познавательном часе и викторине мурманчане пополнили свои знания по военной истории. Семейная настольная игра «Дороги войны. 1941-1945. Путь военкора» стала отличным способом провести время вместе с родными и друзьями.

В пространстве «СОПКИ» развернулся «Центр подготовки будущих космонавтов». Участников ждали лекция, квиз и мастер-классы, посвященные космосу, а викторина «Герои ВОВ», урок тактической медицины, встреча, посвящённая поисковой деятельности на Севере, мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей позволили участникам проникнуться уважением к современным защитникам Отечества и тем, кто сегодня помогает героям в тылу.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29846&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире20:15«Я украду тебя у всего мира». Художественный фильм (16+)21:50«Часовщик». Художественный фильм (16+)23:20«Дружба особого назначения». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Просроченная задолженность по заработной плате в России по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 19,6%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 35 копеек, доллар потерял 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»