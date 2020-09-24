Библиотека - арт-объект

Художник из Перми Алексей Щигалев в настоящее время завершает проект по изменению облика центральной городской библиотеки г. Апатиты.

Ровно год назад, в сентябре 2019 года, на фасаде библиотеки появились карты, иллюстрации и цитаты из книги Александра Ферсмана «Путешествие за камнем», которые в одночасье превратили здание библиотеки в арт-объект.

Вот как описывал свой замысел сам художник: «Основой работы служит карта экспедиций академика Ферсмана. Графика карты служит фоном для цитат из дневников Александра Евгеньевича. Географические точки служат отметками событий, описанных в книге. Книга «Путешествия за камнем» стоит открытая и обращенная к зрителю обложкой. Над входом в библиотеку изображен минерал апатит, который с определенного ракурса наблюдения приобретает 3D эффект».

В 2019 году Алексею Щигалеву не удалось завершить работу в полном объеме, так как парапет библиотеки нуждался в ремонте. И вот теперь, в сентябре 2020 года, на отремонтированном, благодаря Администрации города Апатиты, белоснежном парапете появляется продолжение прошлогодней истории. Здесь будут изображены минералы, обложки книг, графика из книг Ферсмана, а также продолжение карт, которые изображены на здании библиотеки.

Преображение фасада библиотеки - подарок городу от уроженца города Апатиты, телеведущего Андрея Малахова.