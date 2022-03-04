Библиотека для слепых и слабовидящих проведёт обучающую тифлосессию для педагогов и воспитателей региона

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих приглашает специалистов образовательных организаций Заполярья принять участие в областной тифлосессии «Культура и традиции народов России в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья».

Учителя-дефектологи и воспитатели смогут представить свой практический опыт работы по приобщению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к культурным традициям народов и этнических общностей России. Тифлосессия проводится в рамках мероприятий регионального плана, посвященного Году культурного наследия народов России.

Тифлосессия пройдет в очно-заочном формате 8 апреля в 11.00 на площадке Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Для участия в необходимо до 31 марта заполнить и направить заявку. Подробности об участии в сессии и правилах подачи заявок можно найти на сайте учреждения по ссылке.

По итогам проведения сессии будет издан сборник работ участников, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/399504/