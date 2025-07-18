Библиотека имени Николая Блинова в Мурманске станет модельной

Филиал №4 Центральной городской библиотеки Мурманска, расположенный на улице Октябрьской, 21, единственная в городе именная библиотека, названная в честь выдающегося мурманчанина, моряка, педагога, литератора-мариниста, основателя писательской династии Николая Николаевича Блинова. Библиотека-литературный музей им. Н.Н. Блинова вошла в число шести библиотек Мурманской области, которые в этом году пройдут «перезагрузку» до статуса модельных в рамках национального проекта «Семья» и регионального стратегического плана «На Севере — жить!».

В настоящее время в учреждении ведётся реконструкция помещения. 17 июля ход работ проинспектировали министр культуры Мурманской области Ольга Обухова и временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

По словам директора ЦГБ г. Мурманска Ольги Вовк, дизайн-проект предполагает оформление библиотеки в духе Севера и морской романтики. Стены будут отделаны деревом, а одним из элементов декора главного зала станет настоящий, чуть уменьшенный в размерах поморский карбас, который специально для учреждения изготовили энтузиасты-корабелы Североморска.

Своё отдельное помещение обретёт «Кабинет писателя» — музейная экспозиция, посвящённая жизни и творчеству династии Блиновых-Хрусталевых, ранее располагавшаяся в зале. Большинство экспонатов, таких как пишущая машинка или предметы быта прошлых десятилетий, можно будет взять в руки.

Кроме того, для юных читателей «взрослой» библиотеки будет выделена особая зона детского чтения.

Одной из важнейших функций будущей модельной библиотеки станет научно-просветительская деятельность с акцентом на краеведении, истории освоения и развития Арктики. Здесь будут проходить лекции, встречи со специалистами и популяризаторами науки, видеоконференции, ток-шоу, интерактивные программы, дни науки, кинопоказы.

Коллектив учреждения намерен укреплять и расширять партнёрские связи с научными, образовательными организациями и промышленными предприятиями города и региона — в частности, планируется заключение соглашений о сотрудничестве с Полярным геофизическим институтом, КНЦ РАН, Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом, ФГУП «Атомфлот».

На сегодняшний день в филиале полностью заменены оконные блоки, завершены электромонтажные работы, близится к концу ремонт внутренних помещений, части фасада здания, входной группы. Затем предстоит большая работа по установке нового оборудования и размещению книжного фонда — всё это уже закуплено. Как отметил временно исполняющий полномочия главы г. Мурманска Иван Лебедев, в сентябре модельная библиотека им. Н.Н. Блинова примет читателей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30437&page=1