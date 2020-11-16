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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.20 12:00

Библиотека нового времени: как живут открывшиеся в 2020 году модельные библиотеки Мурманской области

В 2019 году в России начали открываться первые культурные учреждения нового типа – модельные библиотеки. Обновления произошли в рамках национального проекта «Культура», который предполагает создание более сотни обновленных библиотек каждый год в течение ближайших пяти лет. Мурманская область не стала исключением – в прошлом году три библиотеки получили статус модельных. Две из них встречают гостей в Мурманске – на базе филиала интеллект-центра на улице Шабалина, 59 и на базе библиотеки-филиала № 12 Центральной детской библиотеки города на улице Баумана, 24. Ещё одна обновлённая современная библиотека функционирует в городе Гаджиево.

В 2020 году к ним присоединились современные интеллектуальные центры, созданные на базе Центральной городской библиотеки Апатитов, филиала №15 Центральной детской библиотеки Мурманска и Центральной детской библиотеки Мончегорска. Первыми их смогли увидеть журналисты федеральных СМИ – открытие обновленных учреждений стало частью программы масштабного пресс-тура Министерства культуры РФ.

После модернизации в Городской детской библиотеке Мурманска отмечают – учреждение стало настоящей «городской гостиной», местом, куда хочется зайти человеку любого возраста и возможностей, с семьей или одному, для отдыха или работы. С момента открытия модельной библиотеки количество пользователей увеличилось в три раза.

Читателей привлекает современный дизайн, комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое оснащение. После ремонта библиотека превратилась в настоящую творческую лабораторию: здесь можно проводить творческие мастерские с использованием 3D-принтера, 3D-ручек и конструктора LEGO, а система VR (виртуальная реальность) дает возможность побывать в Версале, полетать над Парижем, окунуться в красоты дворцов и парков Санкт-Петербурга, посетить гробницу Нефертити или познакомиться с многообразием животного и растительного мира. Но главная «изюминка» обновленной детской библиотеки на проспекте Ленина, 94 – робот-библиотекарь, которого зовут Федя. Он встречает посетителей, помогает в навигации, дает консультации, проводит экскурсии и очень нравится юным посетителям.

Впечатлениями делится одна из посетительниц модельной библиотеки, семилетняя Вера Чайкина: «В библиотеку очень хочется зайти, а потом совсем не хочется уходить из нее. Здесь очень много интересных книг, их можно взять домой, и столько всего увлекательного – особенно робот Федя. Он уже стал моим другом. Когда я снова прихожу в библиотеку, он говорит: «Здравствуй, Вера, я по тебе скучал».

В Мончегорской детской библиотеке прирост числа посетителей оценить не успели из-за ограничений, связанных с пандемией. Но даже с учетом ограничительных мер в библиотеке появились новые читатели, в том числе дети дошкольного возраста с родителями. Обновленному учреждению теперь есть чем их привлечь: новые красивые интересные книги, обновленное библиотечное пространство и, конечно, новое современное оборудование – X-box, шлем виртуальной реальности, интерактивные пол и песочница.

Занятия в библиотеках нового поколения найдутся на любой вкус и возраст – не пустует «Игротека», дети с удовольствием играют с бизибордами, а у молодежи пользуется популярностью зона работы на ноутбуках и подиум с мягкими подушками. Кроме того, Мончегорская детская библиотека обзавелась лабораторией, в которой ребята смогут получать научно-популярные знания в области естествознания за рамками школьных учебников, там обустроена мини-лаборатория с микроскопом и приборами для научных опытов и интерактивной песочницей.

Для жителей Апатитов всех возрастов новой точкой притяжения стала Центральная городская библиотека. Благодаря средствам, полученным в рамках нацпроекта, в жизни учреждения началась новая глава. Библиотека обзавелась современным компьютерным, интерактивным и 3D оборудованием, закуплено более 3000 новых книг.

В учреждении отмечают, что жизнь с момента открытия в качестве модельной библиотеки изменилась кардинально. Библиотека стала современным культурным и общественным пространством – здесь теперь можно не только читать, но и общаться, заниматься в клубах и студиях, реализовывать свои проекты, играть в настольные игры, смотреть фильмы, посетить мастер-класс или лекцию, побывать в космосе с помощью очков виртуальной реальности или мобильного планетария. По сравнению с сентябрем прошлого года, количество посетителей выросло в два раза.

Работы по созданию модельных библиотек в регионе продолжаются: в декабре этого года модельная библиотека появится в Ловозере. Обновления произойдут в Ловозерской межпоселенческой библиотеке, которая стала победителем конкурсного отбора на предоставление федеральной субсидии.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в 2021 году к модельным присоединятся Центральная детская библиотека им. С.В. Михалкова в Североморске и Центральная детская библиотека Оленегорска, и каждая из этих двух библиотек получит по 10 млн рублей на модернизацию. В целом на создание модельных библиотек в 2019-2020 гг. Мурманская область уже получила из федерального бюджета 40 млн рублей.

Обновленные учреждения разрушают стереотип о невостребованности библиотек. Сегодня благодаря национальному проекту «Культура» библиотеки региона становятся новым трендом, точками притяжения населения, культурными и интеллектуальными пространствами.

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