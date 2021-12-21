Библиотека нового времени открылась в Кировске

Первая модельная библиотека Кировска открылась в микрорайоне Кукисвумчорр. Сделать ремонт и оснастить библиотеку интерактивным оборудованием стало возможным благодаря национальному проекту «Культура» – в 2021 году Городская библиотека-филиал №2 Кировской ЦБС стала победителем дополнительного конкурсного отбора и получила из федерального бюджета 5 млн рублей на модернизацию.

Современные залы обновленного учреждения соответствуют всем требованиям времени: помещения библиотеки разделены на зоны с учетом потребностей читателей. Здесь есть выставочное пространство для творчества мастеров и художников, в библиотеке оборудованы информационный зал для знакомства с газетами, журналами и электронными информационными ресурсами и зал выдачи литературы, есть место для чтения с релакс-зоной и электронной песочницей.

В библиотеке обустроили игровую зону для самых маленьких посетителей, разместили настольные игры и книги с дополнительной реальностью. Нашлось место для мастер-классов и занятий по декоративно-прикладному творчеству. Появилась комфортная зона для творческих встреч, лекций, кинопоказов, которая оборудована экраном с дистанционным управлением и мультимедийным проектором.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в 2022 году Кировск вновь будет участвовать в проекте по созданию модельной библиотеки – современные модернизированные залы планируется открыть в здании детской библиотеки по улице Кондрикова. Кроме того, модельными станут еще шесть учреждений в Мончегорске, Оленегорске, Ковдоре, Мурманске, Апатитах и ЗАТО Александровск.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432146/#&gid=1&pid=4