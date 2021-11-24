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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.21 10:15

Библиотекари из разных регионов России посетили конференцию в Мурманске

Профессионалов библиотечного дела со всей России объединила Межрегиональная научно-практическая конференция «Детская библиотека и детское чтение – в настоящем для будущего», организованная Мурманской областной детско-юношеской библиотекой имени В.П. Махаевой.

В течение двух дней специалисты из Мурманска, Москвы, Нижнего Новгорода и Владимира обсуждали важные для развития библиотечной сферы вопросы: какой должна стать библиотека, чтобы быть эффективной, какими стратегиями и практиками продвижения чтения владеют современные библиотеки и какие варианты развития литературного творчества предлагают библиотечные специалисты своим читателям. К дискуссиям о будущем детских библиотек и профессиональных стандартах библиотекарей в заочном формате присоединились представители учреждений из Саратова, Новокузнецка, Самары, Вологды, Иркутска и других российских городов.

На конференции были представлены первые результаты социологического исследования Российской государственной детской библиотеки и Российской национальной библиотеки «Чтение и библиотека в жизни детской аудитории», а также каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков». В рамках конференции также был дан старт 25-му, юбилейному, Международному конкурсу детской рукописной книги.

Участников конференции ждал блок мастер-классов. Опытом работы поделились специалисты Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой: провели занятие по правополушарному рисованию, показали, как проходят библиотечные квесты в Отделе детского чтения, а также рассказали, как в библиотеке работают с настольными и словесными играми.

Как сообщает региональное Министерство культуры, запись пленарного собрания и выступлений участников доступны на Youtube-канале библиотеки. Материалы выступлений на секциях будут выложены на сайте Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Кроме того, по итогам конференции планируется выпустить сборник «Детская библиотека и детское чтение – в настоящем для будущего».

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