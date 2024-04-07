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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.24 18:00

Библиотекари Кольского Заполярья познакомились с работой коллег из Ленинградской области в рамках библиотура

Делегация из 20 библиотекарей Кольского Заполярья приняла участие в межрегиональном библиотуре в Санкт-Петербурге. Специалисты библиотечного дела из Мурманска, Кировска, Ковдора, Колы, Мончегорска, Печенги и Ловозера приняли участие в библиотуре «Сетевое сотрудничество региональных библиотек: новые горизонты» в Выборге.

В рамках библиотура состоялся круглый стол «Как сохранить наш книжный институт: вопросы и ответы», на котором директор областной научной библиотеки Светлана Баскакова выступила с докладом «Модульная библиотека. Опыт реализации проекта», а заведующая отделом развития и связей с общественностью Центральной городской библиотеки Мурманска поделилась с коллегами региональным опытом работы над контентом в социальных сетях. На полях круглого стола руководители областных научных библиотек Мурманской и Ленинградской областей также подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает региональное Министерство культуры, во время поездки мурманские библиотекари посетили Межпоселенческую библиотеку Выборгского района и Библиотеку Алвара Аалто, стали участниками пленарной секции Всероссийской научно-практической конференции «Библиотека как сфера услуг» в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского и круглого стола в Российской национальной библиотеке, а также побывали в модернизированных библиотеках Красногвардейского района.

Библиотур проводится Мурманской областной научной библиотекой совместно с Ленинградской областной универсальной научной библиотекой. Участие и проведение подобных библиотуров направлено на совершенствование организации обслуживания посетителей библиотек, на обмен практиками создания современной, комфортной и узнаваемой среды в областных, городских и муниципальных библиотеках. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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