Библиотекари Мурманской области получат премию губернатора за вклад в развитие учреждений

Успешное развитие библиотечной сферы обеспечивают ее кадры – сегодня в библиотеках Мурманской области работает 971 человек. Об этом на очередном Совете директоров государственных и муниципальных библиотек сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Из 819 человек основного персонала 66% – это опытные профессионалы, достойные признания и поощрения, – отметила в приветственном слове вице-губернатор. – В особой мотивации нуждаются также молодые специалисты и волонтеры современных библиотек. В целях стимулирования профессиональной и творческой активности специалистов общедоступных библиотек Мурманской области, продвижения социально значимых библиотечных проектов и создания условий для развития литературного творчества учреждена премия Губернатора Мурманской области «За достижения в развитии библиотечного дела и продвижении чтения в Мурманской области».

Первый конкурс объявят в ближайшие дни. 27 мая – в Общероссийский День библиотек – будут вручены 9 премий (от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от номинации). Как подчеркнула Елена Дягилева, в реализации задач национального проекта «Культура» библиотеки играют ведущую роль.

«50% всего планового объёма посещений учреждений культуры – основного показателя национального проекта – это посещения общедоступных библиотек. Перед нами стоит задача достигнуть трехкратного увеличения этого показателя к 2030 году», – отметила заместитель губернатора.

Основным инструментом трансформации библиотечной сферы является создание модельных библиотек. Мурманская область – среди лидеров в этом процессе: в 2019 году именно в Мурманске была открыта первая в России модельная библиотека.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сейчас модельных библиотек в регионе уже 7, на создание еще двух в Североморске и Оленегорске в 2021 году из федерального бюджета направлено 20 миллионов рублей.