Библиотекари региона обсудили планы работы на 2021 год

В Мурманской области в дистанционном режиме состоялся региональный практико-ориентированный семинар «Планирование-2021. Реализация второго этапа областного проекта поддержки детского и юношеского чтения «Шаг навстречу». В мероприятии участвовали специалисты библиотек региона.

Директор Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой Наталья Феклистова поделилась с коллегами информацией о современном состоянии детских библиотек и перспективах их развития, вопросах, которые необходимо учесть в деятельности по организации обслуживания детей и юношества.

Сотрудники научно-методического отдела провели консультации по планированию работы на 2021 год, познакомили с основными областными акциями и мероприятиями, которые пройдут в рамках второго этапа реализации областного проекта поддержки детского и юношеского чтения «Шаг навстречу».

Как отмечает региональное Министерство культуры, особый интерес у участников семинара вызвала информация о формах работы библиотек в режиме онлайн.