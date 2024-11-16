Библиотеке-филиалу №5 Центральной детской библиотеки города Мурманска исполнилось 65 лет

15 ноября в честь дня рождения библиотекари устроили постоянным читателям настоящий праздник - с конкурсами, угощениями и сюрпризами, отметив дипломами самых активных.

Творческое самовыражение детей, как и любовь к чтению, в библиотеке активно стимулируют. В настоящее время филиал посещают более 4500 юных мурманчан.

Коллектив филиала №5 проводит занятия для самых маленьких «Литературный сундучок» и мастер-классы «Территория творчества» для гостей постарше. Здесь организована работа литературной студии выходного дня «Читатели-мечтатели» для первоклашек, а также игровая площадка «Игротайм».

Библиотека ежегодно участвует в городских фестивалях, проводит марафоны, семейные праздники и увлекательные квесты, литературные акции и творческие конкурсы, в которых может принять участие любой мурманчанин.

Книжный фонд филиала превысил 16000 экземпляров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28863&page=1