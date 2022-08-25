Мурманская область. Арктика (16+)25.08.22 13:00
Библиотеки Кировска должны стать местом притяжения для кировчан всех возрастов
В микрорайоне Кукисвумчорр Кировска уже открыта современная, технологичная, но в то же время уютная модельная библиотека. Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, создание таких современных досуговых пространств в Кировске будет продолжено.
– Это направление обязательно необходимо развивать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время и детская, и центральная библиотеки стали такими же оснащёнными и современными, как библиотека в микрорайоне Кукисвумчорр. Готовим документы для дальнейшего участия в нацпроекте «Культура», – отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин во время визита в модельную библиотеку.
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265448%2Fwall-148376343_55405
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