Библиотеки Кировска должны стать местом притяжения для кировчан всех возрастов

В микрорайоне Кукисвумчорр Кировска уже открыта современная, технологичная, но в то же время уютная модельная библиотека. Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, создание таких современных досуговых пространств в Кировске будет продолжено.

– Это направление обязательно необходимо развивать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время и детская, и центральная библиотеки стали такими же оснащёнными и современными, как библиотека в микрорайоне Кукисвумчорр. Готовим документы для дальнейшего участия в нацпроекте «Культура», – отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин во время визита в модельную библиотеку.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265448%2Fwall-148376343_55405