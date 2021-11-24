Библиотеки Заполярья присоединятся к Молодёжной неделе цифровых технологий

Мурманская область присоединяется к Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий». Акция впервые пройдет по всей стране с 26 ноября по 2 декабря в рамках мероприятий Года науки и технологий.

В течение недели будут проходить разнообразные по форме и содержанию просветительские мероприятия для молодёжи и вместе с молодёжью. В рамках акции также пройдёт Всероссийский конкурс на лучшее библиотечное мероприятие по популяризации науки и технологий и цифровому просвещению на основе присланных отчётных материалов от библиотек-участниц акции. К акции и конкурсу присоединятся и библиотеки Заполярья.

В библиотеках ЗАТО Североморск 26 ноября стартует «Цифровой марафон», в рамках которого состоится виртуальный час информации «Цифровые технологии в эпоху цифровой экономики», виртуальный обзор актуальных тем для юношества «По страницам онлайн-журнала «CHIP», медиаобзор книг «Роботы и искусственный интеллект», медиабеседа «Нанотехнологии ХХI века» и другие онлайн-активности.

Информационный интеллект-центр филиал №24 Мурманска проведёт в библиотеке творческие лаборатории «Твори в формате 360» и «Изучаем Scratch», а также технобаттл «Робототехника в библиотеке».

Центральная библиотека Ковдора в дни проведения акции организует комплексную Неделю информационной культуры «Муниципальная библиотека в электронной среде» для учащихся Ковдорского политехнического колледжа.

Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака подготовил для юношества и молодёжи ЗАТО Заозерск виртуальную книжную выставку «Компьютер: от АЗов до АСов», онлайн-библиоквиз «Безопасность в интернете», информационный квест-час «Информационная грамотность». А информационно-библиотечный центр обслуживания детского населения Заозерска проведет информационный урок «Электронные помощники в обучении», урок-викторину «Гаджеты в жизни детей: польза и вред» и представит книжно-иллюстративную выставку «Мир информационных и компьютерных технологий».

Центр культуры и досуга ЗАТО Видяево организует для молодежной аудитории teach-in «Молодежь в цифровой среде», посвященный возможностям портала «Госуслуги», особенностям работы в социальных сетях и другим ресурсам виртуальной среды.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Молодёжная неделя цифровых технологий организована Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических инициатив. Старт акции приурочен к Всемирному дню информации, завершится она во Всемирный день компьютерной грамотности. Акция станет первым масштабным опытом коммуникации и сотрудничества лидеров IT-индустрии, библиотек страны, а также многочисленной читательской аудитории в возрасте до 35 лет.