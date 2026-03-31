Билеты на фестиваль «НаМОДнение-2026» уже в продаже

Местом проведения фестиваля традиционно станет главное здание Мурманского областного художественного музея. В этом году в фестивале будет представлено 38 коллекций талантливых молодых дизайнеров-модельеров из Мурманской, Ленинградской и Ростовской областей, Республики Карелия, Москвы и Иваново.

Фестиваль «НаМОДнение» – стартовая полоса для молодых дизайнеров, художников, модельеров. Благодаря участию в фестивале молодые таланты могут реализовать свои творческие идеи и получить возможность дальнейшего профессионального роста.

Мурманский областной художественный музей и Министерство культуры Мурманской области более 20 лет организовывает и проводит фестиваль «НаМОДнение», который объединяет талантливых молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды, яркие творческие коллективы, дизайнерские группы. За многолетнюю историю в нем приняли участие более 500 дизайнеров и модельеров.

Программа фестиваля: 10 апреля – публичные конкурсные показы, 16.00 – 18.00 – публичные конкурсные показы «Откровение», «Ренессанс» - апсайклинг», 19.00 – 21.00 – публичные конкурсные показы «ART-couture», «На Севере шить», специального конкурса «Этно - код: Россия»; 11 апреля в 17.00 – гала-концерт, показ лучших коллекций, объявление дипломантов и абсолютного победителя мероприятия.

