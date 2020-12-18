Билеты на «Лыжную стрелу» можно приобрести в мобильном приложении

19 декабря в 8.25 с железнодорожного вокзала города Мурманска отправится первый пригородный поезд «Лыжная стрела». Билеты на электричку можно приобрести через мобильные приложения «РЖД Пассажирам», «Пригород», или непосредственно в поезде в пути следования у контроллера – кассира.

От вокзала города Апатиты до Кировска для пассажиров «Лыжной стрелы» организован комфортный трансфер.

Обращаем ваше внимание, что в связи с действующими ограничениями при посадке в поезд пассажирам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие регистрацию на территории Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.