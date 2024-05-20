Биологические риски от потепления Арктики носят вполне реальный характер

В Баренцевом и Печорском морях наблюдается сокращение площади молодых льдов, отмечают учёные Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института, которые подготовили краткий обзор текущей ледовой обстановки в арктических морях Северного ледовитого океана, основанный на анализе спутниковой информации, наблюдаемой в период с 12 по 15 мая 2024 года.

Как пишет aari.ru/press-center/news, в Баренцевом море кромка дрейфующих льдов сместилась к северу до 75 миль. В прикромочном районе уменьшилась площадь молодых льдов. Наблюдается частичный взлом припая на отдельных участках архипелагов Шпицберген и Новая Земля. В Печорском море, к западу от о-вов Вайгач и Колгуев наблюдаются полыньи шириной от 80 до 200 миль. На акватории моря уменьшилась площадь молодых льдов. На подступах к проливу Карские Ворота в центральной части преобладает однолетний лед, далее к северу и югу наблюдается нилас.

В Карском море за прошедшую неделю под действием юго-восточных ветров образовались полыньи вдоль западного побережья полуострова Ямал, полуострова Явай и за припаем вдоль полуострова Таймыр. Положение границ припая без особых изменений, за исключением выхода из пролива Вилькицкого, где его площадь увеличилась. В проливе Карские ворота наблюдается однолетний тонкий лёд с включением до 3 баллов однолетнего среднего льда.

Над акваторией моря Лаптевых наблюдалось маловетрие. Дрейф льдов был слабым, направленным преимущественно на юго-запад. В восточной части моря сохраняется заприпайная полынья. В конце периода на входе в пролив Вилькицкого образовался участок неподвижного льда. На банке, расположенной в 40 милях к востоку от п-ова Таймыр, на траверзе бухты Прончищевой снялись две крупные стамухи. В этом же районе образовались три новые.

На акватории Восточно-Сибирского моря продолжает увеличиваться количество однолетнего толстого льда. Отмечается взлом припая на подходах к Новосибирским проливам, в центральной части моря и у юго-восточного побережья. В проливах Дмитрия Лаптева и Санникова - припай однолетнего толстого льда. На подходах к проливу Лонга наблюдается преобладание однолетнего толстого льда. К западу и северо-западу от о. Врангеля сохраняется зона со старым льдом.

На акватории Чукотского моря продолжает увеличиваться количество однолетнего толстого льда в юго-западной и северо-западной частях. Увеличение площади припая отмечается вдоль побережья Чукотки и южного побережья Аляски. Вдоль побережья Аляски сохраняются полыньи. В проливе Лонга и на подходах к нему наблюдается преобладание однолетнего толстого льда. В Беринговом проливе – однолетний средний и тонкий лёд в западной половине, в восточной половине ниласовый лед.

А в это время заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров заявил на «POLAR 2024», что на фоне глобальных климатических изменений Арктика и Антарктика требуют систематических исследований по изучению разнообразия и популяционной структуры патогенных микроорганизмов,

Один из глобальных вызовов на фоне климатических изменений - вытаивание из многолетней мерзлоты и льда древних патогенов, включая возбудителей особо-опасных инфекций, таких как возбудитель сибирской язвы.

«Исследования, проведенные нашим научным коллективом, свидетельствуют о присутствии в биологических объектах, обнаруживаемых в многолетней арктической мерзлоте жизнеспособных бактерий и вирусов, ассоциированных с ископаемыми животными плейстоцена», - отметил Артемий Гончаров.

По его мнению, сейчас очевидна необходимость проведения систематических исследований микробиоты, связанных с зоогенными экосистемами (как современными, так и древними) полярных регионов Земли.

Целесообразным Артемий Гончаров считает построение системы мониторинга патогенов в российской Арктики, интегрированной с данными мониторинга изменений «вечной мерзлоты» и климатическими данными.