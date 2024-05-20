Грузооборот порта Мурманск за 4 месяца 2024 года снизился на 11,1%Фестиваль молодёжных субкультур, состязания по фиджитал-спорту и диджей-сет от петербургского гостя: Долина Уюта вновь станет точкой притяжения выпускников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.05.24 09:30

Биологические риски от потепления Арктики носят вполне реальный характер

В Баренцевом и Печорском морях наблюдается сокращение площади молодых льдов, отмечают учёные Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института, которые подготовили краткий обзор текущей ледовой обстановки в арктических морях Северного ледовитого океана, основанный на анализе спутниковой информации, наблюдаемой в период с 12 по 15 мая 2024 года.

Как пишет aari.ru/press-center/news, в Баренцевом море кромка дрейфующих льдов сместилась к северу до 75 миль. В прикромочном районе уменьшилась площадь молодых льдов. Наблюдается частичный взлом припая на отдельных участках архипелагов Шпицберген и Новая Земля. В Печорском море, к западу от о-вов Вайгач и Колгуев наблюдаются полыньи шириной от 80 до 200 миль. На акватории моря уменьшилась площадь молодых льдов. На подступах к проливу Карские Ворота в центральной части преобладает однолетний лед, далее к северу и югу наблюдается нилас.

В Карском море за прошедшую неделю под действием юго-восточных ветров образовались полыньи вдоль западного побережья полуострова Ямал, полуострова Явай и за припаем вдоль полуострова Таймыр. Положение границ припая без особых изменений, за исключением выхода из пролива Вилькицкого, где его площадь увеличилась. В проливе Карские ворота наблюдается однолетний тонкий лёд с включением до 3 баллов однолетнего среднего льда.

Над акваторией моря Лаптевых наблюдалось маловетрие. Дрейф льдов был слабым, направленным преимущественно на юго-запад. В восточной части моря сохраняется заприпайная полынья. В конце периода на входе в пролив Вилькицкого образовался участок неподвижного льда. На банке, расположенной в 40 милях к востоку от п-ова Таймыр, на траверзе бухты Прончищевой снялись две крупные стамухи. В этом же районе образовались три новые.

На акватории Восточно-Сибирского моря продолжает увеличиваться количество однолетнего толстого льда. Отмечается взлом припая на подходах к Новосибирским проливам, в центральной части моря и у юго-восточного побережья. В проливах Дмитрия Лаптева и Санникова - припай однолетнего толстого льда. На подходах к проливу Лонга наблюдается преобладание однолетнего толстого льда. К западу и северо-западу от о. Врангеля сохраняется зона со старым льдом.

На акватории Чукотского моря продолжает увеличиваться количество однолетнего толстого льда в юго-западной и северо-западной частях. Увеличение площади припая отмечается вдоль побережья Чукотки и южного побережья Аляски. Вдоль побережья Аляски сохраняются полыньи. В проливе Лонга и на подходах к нему наблюдается преобладание однолетнего толстого льда. В Беринговом проливе – однолетний средний и тонкий лёд в западной половине, в восточной половине ниласовый лед.

А в это время заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров заявил на «POLAR 2024», что на фоне глобальных климатических изменений Арктика и Антарктика требуют систематических исследований по изучению разнообразия и популяционной структуры патогенных микроорганизмов,

Один из глобальных вызовов на фоне климатических изменений - вытаивание из многолетней мерзлоты и льда древних патогенов, включая возбудителей особо-опасных инфекций, таких как возбудитель сибирской язвы.

«Исследования, проведенные нашим научным коллективом, свидетельствуют о присутствии в биологических объектах, обнаруживаемых в многолетней арктической мерзлоте жизнеспособных бактерий и вирусов, ассоциированных с ископаемыми животными плейстоцена», - отметил Артемий Гончаров.

По его мнению, сейчас очевидна необходимость проведения систематических исследований микробиоты, связанных с зоогенными экосистемами (как современными, так и древними) полярных регионов Земли.

Целесообразным Артемий Гончаров считает построение системы мониторинга патогенов в российской Арктики, интегрированной с данными мониторинга изменений «вечной мерзлоты» и климатическими данными.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работодателям СЗФО с начала года потребовалось почти 14 тысяч вахтовиков. Спрос на данных работников вырос на 57%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
-Правовая консультация (18+)Три простых шага для защиты своей недвижимости - Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)У дистанционной занятости нет недостатков — уверен каждый третий работающий на удалёнке-PRO Валюту (16+)Цены на нефть стабильны, а американская валюта и евро растут к официальному курсу-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Три простых шага для защиты своей недвижимости - Росреестр
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика