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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.21 14:45

Биометрическая система контроля доступа внедрена в Мурманском индустриальном колледже

В Мурманском индустриальном колледже установлена биометрическая система контроля доступа (СКУД), которая способна обеспечить бесконтактный проход студентов и преподавателей, а также поможет предотвратить распространение вирусных заболеваний благодаря применению бесконтактной термометрии.

Цифровыми системами СКУД оснащены центральные входы шести зданий колледжа: трёх учебных корпусов, общежития, корпуса бытового назначения и административного корпуса.

«Применение новых современных технологий при организации автоматизированного пропускного режима помогло повысить удобство и безопасность системы контроля доступа. Очень важно, что система оборудована защитой от попыток несанкционированного доступа. База данных с фотографиями посетителей хранится на серверах с привязкой к номеру выданного посетителю индивидуального электронного пропуска в зашифрованном виде», – отметила министр образования и науки региона Ольга Дзюба.

Для прохода в здания Мурманского индустриального колледжа теперь достаточно посмотреть в камеру на турникете. Набор неизменяемых параметров лица сравнивается с базой данных. Если совпадение найдено – турникет автоматически откроется. Процесс распознавания занимает доли секунды, работе системы не мешает наличие очков, головных уборов, защитных масок. Специальные алгоритмы защищают систему от попыток использования чужого изображения или видео на экране телефона, а также различных 2D- и 3D-масок.

Для обеспечения эпидемиологического контроля в отделении машиностроения и транспорта установлен комплекс бесконтактной термометрии. За счет тепловизионной камеры он может обеспечить бесконтактное и автоматическое измерение температуры тела одновременно 40 людям в кадре. При этом максимальная погрешность измерения составляет не больше 0,2 C°. При обнаружении человека с повышенной температурой система передаёт сигнал на автоматизированное рабочее место охранника.

Биометрическую систему контроля доступа в колледже внедрили компания «Ситроникс», провайдер высокотехнологических решений для бизнеса и государства, и «VisionLabs», один из мировых лидеров в области компьютерного зрения.

«Наша система биометрии включена в реестр отечественного программного обеспечения. «Умная» биометрическая СКУД уже более двух лет работает в офисе компании «Ситроникс» и прекрасно показала себя в эксплуатации. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня это решение используют как бизнес, так и государственные структуры», – прокомментировал президент группы компаний «Ситроникс» Николай Пожидаев.

Как пояснил коммерческий директор «VisionLab»s Илья Романов, установка СКУД в Мурманском индустриальном колледже – уже второй совместный проект с «Ситроникс» в рамках цифровизации Мурманска. В прошлом году при поддержке Министерства цифрового развития Мурманской области был запущен пилот с «умной» видеоаналитикой, направленный на комплексное обеспечение безопасности в городе.

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Последние комментарии

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Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
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А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
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