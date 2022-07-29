«Битва на Севере» - 12 футбольных команд сразятся в региональном турнире

В ближайшие выходные 30 и 31 июля при поддержке Кольской АЭС, профсоюзных организаций работников станции и «Атомэнергоремонта», на городском стадионе города Полярные Зори пройдёт 9-й открытый кубок по футболу «Битва на Севере».

«Мы проводим турниры подобного уровня с тех пор, как в нашем городе появился спортивный стадион (в 2013-м) с современным футбольным покрытием и удобными креслами на зрительских трибунах. Наш двухдневный летний турнир – самый масштабный в Мурманской области, мы ждём всех любителей этого спорта, приходите за зарядом положительной энергии», – комментирует капитан команды Кольской АЭС Игорь Лошкарёв, инспектор службы безопасности атомной станции.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в соревнованиях примут участие 200 футболистов из Мурманска, Кировска, Апатит, Оленегорска, Кандалакши, Мончегорска, Североморска и Петрозаводска, в том числе представители молодёжи Атомфлота и Колатомэнергоремонта.

Программа: 30 июля в 12.00 – торжественное открытие турнира, 12.30-19.30 – групповой турнир; 31 июля – 10.00-16.00 – игры за места, в 16.10 – награждение.

Подробное расписание матчей: https://vk.com/kolaplant

Судейский состав – представители лиги «МегаСпрорт» из города Мурманск оценят игру. Онлайн-трансляция футбола в группе https://vk.com/battlenorth

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.