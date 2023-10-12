«Битва на Севере»: 150 спортсменов Мурманской области приняли участие в юбилейном турнире по мини-футболу

В минувшие выходные в Полярных Зорях состоялся турнир по мини-футболу «Битва на Севере», посвящённый 50-летию Кольской АЭС. Соревнования проходили уже в десятый раз, впервые спортсмены играли не на улице, а в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Энергия».

В течение двух дней 150 спортсменов из Кеми, Кандалакши, Ковдора, Кировска, Мончегорска, Североморска, Полярных Зорь и Мурманска – работники Кольской АЭС, Кольской ГМК, Ковдорского ГОКа, Рыбного порта, РЖД, Фосагро, Кольской АЭС-Авто, Спортивного общества «Динамо», военнослужащие и гости из Карелии сыграли 30 матчей. Игры оценивала команда судей высокой категории из Мурманской лиги «МегаСпорт».

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС сообщает итоги турнира: 1 место – «Динамо», г. Мурманск; 2 место – «Кольская АЭС», г. Полярные Зори; 3 место – «Горняк», г. Ковдор.

Номинации: лучший вратарь – Геннадий Бабошкин, «Горняк»; лучший защитник – Дмитрий Горелик, «Кольская АЭС»; лучший бомбардир – Виталий Мигун, «Динамо»; лучший игрок – Илья Фëдоров, «Динамо».

«Мы впервые принимали участие в турнире «Битва на Севере», хочу отметить отличную организацию, прекрасную игровую площадку. В Мурманской области это один из лучших и сильнейших двухдневных турниров, как по количеству команд, так и по силам соперников. Нам удалось стать чемпионами, поэтому испытываем только самые позитивные эмоции, с удовольствием приедем на турниры Кольской АЭС вновь. Спасибо всем организаторам и соперникам», – отметил руководитель команды «Динамо», г. Мурманск Сергей Домиканов.

Организаторы турнира: Кольская АЭС, Кольская АЭС-Авто и Первичная общественная профсоюзная организация работников атомной станции.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.