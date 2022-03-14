Бизнес адаптируется к новым реалиям: индекс рынка труда — итоги I недели марта

За первую неделю марта рекрутинговая активность работодателей снизилась на 8 процентных пунктов, однако всё ещё превышает показатели прошлых лет. Такие тенденции отмечают эксперты «SuperJob», которые отмечают, что изменения политической и экономической повестки в России и мире отражаются на активности компаний в сфере подбора персонала.

HR-активность работодателей в последнюю неделю февраля не менялась: работала инерция. В первую неделю марта рекрутинговая активность несколько снизилась, однако она всё ещё выше (на 7 п.п.), чем в аналогичный период 2017—2019 гг.

Для сравнения: в апреле 2020 г., во время первой волны ковида, мы наблюдали снижение индекса рынка труда до 42—43%, а затем резкий рост, вызванный увеличением потребности в персонале после ослабления ограничений. Такие тенденции позволяют утверждать: экономику ждёт быстрое восстановление, как только ситуация нормализуется. Бизнес адаптируется к новым реалиям и вернётся к подбору персонала, потому что люди сегодня — это главный ресурс.

Очевидно, что во многих отраслях (в первую очередь — в ответственных за импортозамещение, разработку, логистику) спрос будет оставаться на высоком уровне, компенсируя снижение рекрутинговой активности в наиболее пострадавших от санкций сферах.

Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала нам, что строить прогнозы о рынке труда в условиях новой реальности бессмысленно. Российский бизнес показал сверхадаптивность, восстановившись быстрее, чем предполагали эксперты. Падение спроса на кадры в пострадавших от ограничений отраслях компенсировалось огромным ростом в других сферах.