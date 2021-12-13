Бизнес-делегацию из Индии познакомили с инвестиционным потенциалом Мурманской области

Корпорация развития Мурманской области представила инвестиционный потенциал региона бизнес-делегации из Индии. Специальная сессия Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, посвященная обсуждению перспектив развития двустороннего российско-индийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, состоялась в Москве. В ней приняли участие представители 15 регионов.

«Цель нашей сегодняшней встречи – познакомить представителей бизнеса Индии с российскими регионами Дальнего Востока и Арктики. Хотел бы обратить особое внимание индийской делегации на проекты гостиничного бизнеса и инфраструктурные проекты, которые активно развиваются в Мурманской области, а также в Архангельской области и Бурятии», – отметил директор департамента международного сотрудничества и технологического развития Минвостокразвития РФ Денис Невзоров.

В состав индийской делегации вошли 16 руководителей нефтегазовых и фармацевтических компаний, представители горнодобывающей, инжиниринговой и ювелирной отраслей из штата Гуджарат. Глава иностранной делегации господин Санджив Кумар поблагодарил организаторов встречи за теплый прием и пригласил российских коллег и партнеров принять участие в саммите Vibrant Gujarat Global Summit, который пройдет в январе 2022 года.

Инвестиционный потенциал Мурманской области представил первый заместитель генерального директора региональной Корпорации развития Мурманской Артём Кукса. По его словам, благодаря выгодному географическому расположению, наличию прямого выхода в мировой океан, незамерзающему порту, а также беспрецедентному набору мер государственной поддержки для инвесторов открыты широкие перспективы для реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.

«Благодаря развитию крупных промышленных инвестиционных проектов увеличивается объем строительных работ, параллельно активизируется строительство жилья, в том числе индивидуального. Этот рынок сейчас формируется в регионе, и мы уже видим его дальнейшие перспективы. Также в Мурманской области на текущий момент закупается в других регионах сто процентов медицинских растворов. Собственное производство внутри региона отсутствует и это нами оценивается как инвестиционная ниша для потенциальных инвесторов. Учитывая, что пакет арктических преференций доступен компаниям с участием иностранного капитала, а в составе индийской делегации есть представители крупных компаний из этих сфер, мы приглашаем рассмотреть Мурманскую область в качестве перспективной площадки для инвестиций», – отметил Артем Кукса.

Также в ходе встречи отмечено, что Корпорация развития готова оказать помощь в сопровождении инвестпроектов партнеров из Индии на всех стадиях их реализации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431040/#&gid=1&pid=1