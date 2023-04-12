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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 17:10

«Бизнес Хаус» ждёт будущих предпринимателей: в Мончегорске стартует второй сезон молодёжного реалити-шоу

Агентство развития Мончегорска запускает второй сезон реалити-шоу про новое поколение покорителей бизнеса, в котором молодые люди из Мурманской области поселятся в доме на берегу озера и будут постигать основы бизнеса. Приём заявок проходит с 1 апреля по 18 мая.

Участниками шоу могут стать жители Мурманской области от 16 до 25 лет, которые полны амбиций и энергии, чтобы стать предпринимателями. Для того, чтобы подать заявку на проект, необходимо заполнить анкету на официальном сайте.

Все подавшие заявку получат возможность принять участие в кастинге. Жюри в первую очередь будет обращать внимание на активность молодежи. Готовых бизнес-идей у участников может не быть, но желание заниматься предпринимательством – обязательно.

«Наличие идеи собственного бизнеса будет безусловным плюсом, мы обязательно обратим на это внимание. Кроме того, мы будем смотреть на внешний вид, манеру речи и умение держаться перед камерой. Поэтому могу посоветовать ребятам хорошо подготовиться к кастингу, порепетировать перед зеркалом или друзьями: это будет конкурентным преимуществом», — рекомендует заместитель директора Агентства развития Мончегорска, руководитель направления «Бизнес и инвестиции» Александр Поленков.

Число участников кастинга не ограничено, но попасть в «Бизнес Хаус» и пройти обучение под прицелами видеокамер смогут только 16 счастливчиков, которые поселятся на туристической базе «Лумболка» в Мончегорске. Там они проведут две недели в борьбе за главный приз, объединяясь в команды и изучая основы бизнеса с федеральными и региональными экспертами в области предпринимательства, маркетинга, коммуникаций и коучинга. 

Лучшим участникам достанутся ценные призы, а после завершения съёмок проекта финалисты при поддержке Агентства развития Мончегорска смогут подать заявки на региональные и федеральные гранты для открытия своего бизнеса. Победитель дополнительно получит суперприз на выбор: стажировку у предпринимателя или грант на обучение.

Премьера первого сезона реалити-шоу «Бизнес Хаус» состоялась 18 ноября 2022 года эксклюзивно на платформе «VK Видео». Победителем стал житель Мончегорска Дмитрий Животов с бизнес-проектом фудтрака с арктическим стрит-фудом. Дима успешно проявил себя во всех испытаниях, покорил жюри на ярмарке идей и доказал, что он – настоящий предприниматель.

«Меня сразу привлек формат реалити-шоу. К тому же, ещё и про предпринимателей! Сразу понял, что буду участвовать, ведь моя мечта – открыть собственный бизнес. В процессе обучения родилась еще одна концептуальная идея – открыть фудпространство, в которое можно зайти поесть, спрятавшись от северного мороза», – поделился победитель первого сезона реалити-шоу «Бизнес-Хаус».

В качестве суперприза Дима выбрал обучение в «Novikov School» на курсе «Экономика меню и управленческий учёт».

С основной информацией о реалити-шоу можно ознакомиться на сайте проекта, а также в группе «ВКонтакте». Там же доступны все выпуски первого сезона шоу, подкасты от менторов и отзывы участников.

Проект организован Агентством развития Мончегорска при поддержке компании «Норникель» и администрации города Мончегорска.

 

Фото: https://vk.com/doc52521325_656053233?hash=KxyEuFVpdVw6gMNIHHdUWohIwjD8OsFg9nRqVUnueYo&dl=jMWYvZ5bi2zMO2U244cI49pmVuGDvizsCrXGy7lnTtc

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