«Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» для СЗФО

В Санкт-Петербурге стартовали региональные финалы треков «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Финалистами, которые успешно прошли отборочный этап и контрольное тестирование, стали 260 конкурсантов из Северо-Западного федерального округа. В их числе – восемь представителей Мурманской области: Яков Вдовин и Роман Козуб в треке «Бизнес и промышленность»; Алексей Мищенко, Наталья Карсунцева, Мария Романова, Евгений Старовойтов, Виктор Тиховский и Антон Трушенко – в треке «Государственное управление».

«Конкурс становится все популярнее, особенно среди молодых управленцев. В этом году в Северо-Западном федеральном округе подали заявки на участие в треках «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» почти девять тысяч человек. Рад приветствовать участников регионального финала, продемонстрировавших незаурядные способности, профессионализм, компетентность и волю к победе, и пожелать вам новых интересных встреч, успехов и достижений в труде на благо нашей Родины», – отметил в обращении к финалистам полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Как рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, финал объединил управленцев разных уровней – 68 руководителей среднего звена, 73 руководителя высшего звена, 21 глава организаций. В этом сезоне 89 финалистов из СЗФО имеют два и более высших образований, 25 человек являются кандидатами наук, 9 финалистов получили степень MBA.

Основные дни региональных финалов в СЗФО – 19, 20 и 21 ноября. Конкурсанты продемонстрируют свои лидерские качества в реальных управленческих кейсах и поборются за выход в суперфинал. Финалы в Санкт-Петербурге проходят с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, площадка мероприятия стала COVID-free-зоной, 100% участников имеют QR-код вакцинированного или переболевшего.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по результатам испытаний будут определены победители, которые отправятся в суперфинал конкурса и получат образовательный грант размером 1 млн рублей. Также они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека «Государственное управление»), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, руководителей крупнейших российских компаний (для трека «Бизнес и промышленность»).