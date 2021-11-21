Уникальный проект реализован: самый высокогорный ресторан на Северо-Западе России открылся в КировскеТорпедная атака была выполнена успешно на глубине около 100 метров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.11.21 11:00

«Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» для СЗФО

В Санкт-Петербурге стартовали региональные финалы треков «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Финалистами, которые успешно прошли отборочный этап и контрольное тестирование, стали 260 конкурсантов из Северо-Западного федерального округа. В их числе – восемь представителей Мурманской области: Яков Вдовин и Роман Козуб в треке «Бизнес и промышленность»; Алексей Мищенко, Наталья Карсунцева, Мария Романова, Евгений Старовойтов, Виктор Тиховский и Антон Трушенко – в треке «Государственное управление».

«Конкурс становится все популярнее, особенно среди молодых управленцев. В этом году в Северо-Западном федеральном округе подали заявки на участие в треках «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» почти девять тысяч человек. Рад приветствовать участников регионального финала, продемонстрировавших незаурядные способности, профессионализм, компетентность и волю к победе, и пожелать вам новых интересных встреч, успехов и достижений в труде на благо нашей Родины», – отметил в обращении к финалистам полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Как рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, финал объединил управленцев разных уровней – 68 руководителей среднего звена, 73 руководителя высшего звена, 21 глава организаций. В этом сезоне 89 финалистов из СЗФО имеют два и более высших образований, 25 человек являются кандидатами наук, 9 финалистов получили степень MBA.

Основные дни региональных финалов в СЗФО – 19, 20 и 21 ноября. Конкурсанты продемонстрируют свои лидерские качества в реальных управленческих кейсах и поборются за выход в суперфинал. Финалы в Санкт-Петербурге проходят с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, площадка мероприятия стала COVID-free-зоной, 100% участников имеют QR-код вакцинированного или переболевшего.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по результатам испытаний будут определены победители, которые отправятся в суперфинал конкурса и получат образовательный грант размером 1 млн рублей. Также они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека «Государственное управление»), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, руководителей крупнейших российских компаний (для трека «Бизнес и промышленность»).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире20:20«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:50«Расправь крылья». Художественный фильм (6+)22:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Количество ипотечных кредитов в Мурманской области в январе-сентябре 2021 года выросло на 11%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар окреп почти на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергосберегающие технологии ускорят разгрузку топочного мазута и сэкономят средства-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика