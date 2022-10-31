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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.22 12:30

Бизнес Мурманской области в сентябре – первой половине октября 2022 года продолжил адаптироваться к работе в новых условиях

Переориентация экспорта стала одним из экономических трендов как на Северо-Западе, так и в области, отмечается в последнем докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

В первой половине осени динамика грузоперевозок в Мурманской области в целом соответствовала общим тенденциям на Северо-Западе. Увеличилась нагрузка на железнодорожную сеть, продолжилась перенастройка экспортной логистики и переориентация на страны Азии.

«В новых реалиях компании ищут альтернативные рынки сбыта, выстраивают новые цепочки поставок, чтобы находить оптимальные технологические решения. Так, к примеру, одна из крупных рыболовных компаний региона успешно реализовала сразу несколько новых путей доставки краба к своим покупателям в Азии – разными маршрутами и всеми доступными видами транспорта. Растёт спрос на транзит грузов по трассам Севморпути», – комментирует управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Ценовые ожидания бизнеса в октябре продолжили расти. Потребительская активность, как и по России в целом, оставалась сдержанной.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ, Банк России готовит доклад о ситуации в экономике регионов России на основе широкого спектра информации, включая данные опросов нефинансовых предприятий Мурманской области. Материал содержит актуальные оценки состояния экономики, на которые регулятор, в том числе, опирается при принятии решений по денежно-кредитной политике.

 

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