Бизнес набирает персонал: мурманские работодатели увеличили число новых вакансий на 20%Вступает в силу приказ Минстроя, предусматривающий новое основание прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами
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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.24 12:00

Бизнес набирает персонал: мурманские работодатели увеличили число новых вакансий на 20%

Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда и выяснили, что у местных работодателей продолжает расти потребность в новых работниках.

В целом количество предложений о работе за последний месяц 20% превышает показатели февраля прошлого года: в начале весны в регионе было открыто более 6 тысяч новых вакансий. Падение спроса на персонал по сравнению с февралем 2023 года продемонстрировали лишь 7 профессиональные сферы в регионе. В свою очередь работодатели из 19 отраслей активно ищут персонал в преддверии весны и лета. 

Так, сильнее всего количество вакансий выросло в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+132%) – компании активно ищут тех, кто будет прогнозировать, а также помогать строить бизнес и развивать его. На втором месте по востребованности у местного бизнеса – обслуживающий и домашний персонал (сиделки, репетиторы, домашние повара и др.) +85% новых рабочих мест по сравнению с началом 2023 года. Тройку сфер-лидеров по спросу на работников замыкает сфера общепита и туризма: +70% новых рабочих мест.

Кроме того, яркую динамику в регионе показывает сфера административного персонала: +66% новых объявлений о работе. Работодатели также увеличили спрос в тех сферах, где уровень конкуренции достаточно высокий и активность соискателей, как правило, выше рынка, а именно в маркетинге (+22%), ИТ (+21%), закупках (+41%), вырос спрос на юристов (+32%) и топ-менеджеров (+18%).

Динамика вакансий за текущий месяц относительно такого же месяца предыдущего года, Мурманская область, 2024 год

Стратегия, инвестиции, консалтинг

132,5%

Домашний, обслуживающий персонал

85,5%

Туризм, гостиницы, рестораны

70,4%

Административный персонал

66,7%

Закупки

41,0%

Рабочий персонал

40,9%

Транспорт, логистика, перевозки

33,7%

Юристы

32,7%

Розничная торговля

22,9%

Маркетинг, реклама, PR

22,4%

ИТ

21%

Продажи, обслуживание клиентов

20,2%

Высший и средний менеджмент

18,3%

Строительство, недвижимость

17,8%

Финансы, бухгалтерия

17,7%

Автомобильный бизнес

16,7%

Производство, сервисное обслуживание

10,6%

Страхование

10,3%

Управление персоналом, тренинги

4,9%

Наука, образование

-3,9%

Сельское хозяйство

-4,5%

Добыча сырья

-18,9%

Искусство, развлечения, массмедиа

-29,3%

Медицина, фармацевтика

-33,6%

Безопасность

-36,1%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

-48,6%

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