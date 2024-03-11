Бизнес набирает персонал: мурманские работодатели увеличили число новых вакансий на 20%

Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда и выяснили, что у местных работодателей продолжает расти потребность в новых работниках.

В целом количество предложений о работе за последний месяц 20% превышает показатели февраля прошлого года: в начале весны в регионе было открыто более 6 тысяч новых вакансий. Падение спроса на персонал по сравнению с февралем 2023 года продемонстрировали лишь 7 профессиональные сферы в регионе. В свою очередь работодатели из 19 отраслей активно ищут персонал в преддверии весны и лета.

Так, сильнее всего количество вакансий выросло в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+132%) – компании активно ищут тех, кто будет прогнозировать, а также помогать строить бизнес и развивать его. На втором месте по востребованности у местного бизнеса – обслуживающий и домашний персонал (сиделки, репетиторы, домашние повара и др.) +85% новых рабочих мест по сравнению с началом 2023 года. Тройку сфер-лидеров по спросу на работников замыкает сфера общепита и туризма: +70% новых рабочих мест.

Кроме того, яркую динамику в регионе показывает сфера административного персонала: +66% новых объявлений о работе. Работодатели также увеличили спрос в тех сферах, где уровень конкуренции достаточно высокий и активность соискателей, как правило, выше рынка, а именно в маркетинге (+22%), ИТ (+21%), закупках (+41%), вырос спрос на юристов (+32%) и топ-менеджеров (+18%).

Динамика вакансий за текущий месяц относительно такого же месяца предыдущего года, Мурманская область, 2024 год