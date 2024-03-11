Бизнес набирает персонал: мурманские работодатели увеличили число новых вакансий на 20%
Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда и выяснили, что у местных работодателей продолжает расти потребность в новых работниках.
В целом количество предложений о работе за последний месяц 20% превышает показатели февраля прошлого года: в начале весны в регионе было открыто более 6 тысяч новых вакансий. Падение спроса на персонал по сравнению с февралем 2023 года продемонстрировали лишь 7 профессиональные сферы в регионе. В свою очередь работодатели из 19 отраслей активно ищут персонал в преддверии весны и лета.
Так, сильнее всего количество вакансий выросло в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+132%) – компании активно ищут тех, кто будет прогнозировать, а также помогать строить бизнес и развивать его. На втором месте по востребованности у местного бизнеса – обслуживающий и домашний персонал (сиделки, репетиторы, домашние повара и др.) +85% новых рабочих мест по сравнению с началом 2023 года. Тройку сфер-лидеров по спросу на работников замыкает сфера общепита и туризма: +70% новых рабочих мест.
Кроме того, яркую динамику в регионе показывает сфера административного персонала: +66% новых объявлений о работе. Работодатели также увеличили спрос в тех сферах, где уровень конкуренции достаточно высокий и активность соискателей, как правило, выше рынка, а именно в маркетинге (+22%), ИТ (+21%), закупках (+41%), вырос спрос на юристов (+32%) и топ-менеджеров (+18%).
Динамика вакансий за текущий месяц относительно такого же месяца предыдущего года, Мурманская область, 2024 год
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
132,5%
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
85,5%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
70,4%
|
Административный персонал
|
66,7%
|
Закупки
|
41,0%
|
Рабочий персонал
|
40,9%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
33,7%
|
Юристы
|
32,7%
|
Розничная торговля
|
22,9%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
22,4%
|
ИТ
|
21%
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
20,2%
|
Высший и средний менеджмент
|
18,3%
|
Строительство, недвижимость
|
17,8%
|
Финансы, бухгалтерия
|
17,7%
|
Автомобильный бизнес
|
16,7%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
10,6%
|
Страхование
|
10,3%
|
Управление персоналом, тренинги
|
4,9%
|
Наука, образование
|
-3,9%
|
Сельское хозяйство
|
-4,5%
|
Добыча сырья
|
-18,9%
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
-29,3%
|
Медицина, фармацевтика
|
-33,6%
|
Безопасность
|
-36,1%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
-48,6%