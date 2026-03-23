Бизнес, наука и креативные профессии стали самыми популярными среди подростков

Наиболее популярными карьерными направлениями у российских подростков стали креативные профессии, экономика, бизнес и наука, главные факторы при выборе профессии для школьников - это личные интересы, увлечения и хобби, говорится в исследовании, которым с РИА «Новости» поделилась образовательная онлайн-платформа «Умскул».

«Школьники чаще выбирают креативные и гуманитарные профессии, чем инженерные и технологические. Самым популярным карьерным направлением среди подростков стали дизайн, творчество и креативные профессии - их выбирают 30% школьников», - выяснили аналитики, проведя исследование среди более чем 6,8 тысячи учеников 7-11 классов из разных регионов РФ.

Также в пятерку самых желанных карьерных направлений у подростков вошли экономика и бизнес (25%), наука и исследования (23%), медиа и журналистика (22%) и психология (21%). При этом сфера IT и технологий, несмотря на высокий спрос на рынке труда, занимает лишь шестое место - её выбирают 20% школьников, отметили аналитики.

«Инженерные и технические направления по-прежнему уступают по популярности гуманитарным. Например, инженерией и архитектурой интересуются лишь 11% школьников, предпринимательством - около 11%, а геймдевом и киберспортом - всего менее 6% школьников», - добавили в компании.

Аналитики также отметили, что в 9-м классе у подростков резко вырастает интерес к экономике и финансам: если среди учеников 7-8 классов эту сферу выбирают 16%, то среди девятиклассников - 25%. Также к старшим классам у выпускников растет интерес к преподаванию - с 11% до 20% в 11-м классе. Выбор научного направления со временем немного снижается: с 25% до 21%. При этом креативные профессии лидируют во всех возрастных группах.

При выборе будущей профессии большинство школьников - 72% - ориентируются на собственные увлечения и хобби, еще 54% обращают внимание на уровень будущего дохода, а для 36% важна возможность карьерного роста. При этом в прошлом году главным фактором выбора профессии для подростков был высокий доход (75%), подчеркнули аналитики.

«По мере взросления меняются и карьерные ценности подростков. Например, потребность в творческой самореализации заметно возрастает уже к 9-му классу - с 12% до 20%, и затем остается на этом уровне. Постепенно увеличивается и желание приносить пользу обществу: если среди учеников 7-8 классов этот фактор важен для 11% школьников, то среди выпускников - уже для 16%. Одновременно старшеклассники начинают чаще задумываться о балансе между работой и личной жизнью - этот фактор становится заметно важнее к 10-11 классу», - заключили авторы исследования.

