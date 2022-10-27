Идея введения 4-дневной рабочей недели сегодня обсуждается работодателями реже, чем в период пандемии коронавируса. Такой режим работы введён лишь в 1 из 100 компаний, ещё в 2% его считают допустимым. Между тем уровень поддержки этой идеи среди россиян остаётся стабильно высоким: сегодня её сторонниками является почти каждый второй. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Бизнес не планирует переход на 4-дневную рабочую неделю. Такой график остаётся экзотикой: сегодня 4-дневка введена лишь в 1% компаний, ещё в 2% она вводилась, но потом организация вернулась к обычному режиму. Обсуждали введение сокращенной рабочей недели и пришли к выводу о её допустимости 2% работодателей, ещё 4% решили, что 4-дневка неприемлема. В период очередного подъёма заболеваемости ковидом, в феврале 2021 года, на такой режим переходили 4% компаний, ещё в 13% организаций это активно обсуждалось.

Между тем идею 4-дневной рабочей недели поддерживает почти каждый второй россиянин (48%), а среди опрошенных до 34 лет уровень поддержки достигает 61%. Женщины являются сторонниками укороченной недели чаще, чем мужчины (52% против 64%). Число приверженцев 4-дневки относительно стабильно с июня 2019 года, сокращение их числа наблюдалось лишь в периоды отмены ковидных ограничений в октябре 2020-го (до 40%) и в апреле 2021-го (до 39%).

2 из 3 россиян (64%) считают, что в случае 4-дневной занятости они смогут выполнить тот же объем работы, что и за стандартные 5 рабочих дней, тогда как 22% считают это нереальным. Уверенных в своих силах больше всего среди респондентов до 34 лет (75%).

На что будут тратить россияне освободившийся день, если 4-дневная рабочая неделя будет введена? 27% проведут его с семьей и детьми, 23% просто отдохнут, 15% займутся повышением квалификации и изучением иностранных языков. Каждый седьмой (14%) найдёт на свободный день подработку, а каждый девятый (11%) уделит время домашним делам. С удовольствием потратят день на хобби 8% опрошенных, на спорт и прогулки — 7%, на личные дела — 6%.

Сегодня россияне реже сообщают о том, что уделят освободившийся день подработке. И напротив, по сравнению с прошлым годом, чаще стали говорить о желании потратить время на отдых, домашние дела и любимое хобби.