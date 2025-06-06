Бизнес не спешит переходить на 4-дневку

Работодатели пока не готовы к 4-дневной рабочей неделе — лишь в 1 из 100 компаний перешли на сокращенный график, ещё столько же пробовали, но вернулись к стандартной пятидневке. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны.

Власти изучают возможность сокращения рабочей недели до четырёх дней, в Госдуме не исключают подобных изменений, но законодательных инициатив пока не поступало. Тем временем российский бизнес не спешит внедрять такой график: лишь в 1 из 100 компаний перешли на 4-дневку, ещё столько же пробовали, но вернулись к стандартному режиму. В 8% организаций обсуждали такую возможность: 1% допускают ввод сокращенной рабочей недели, 7% — нет.

Наибольший интерес к сокращённой неделе проявляют небольшие компании с численностью до 100 сотрудников: по 2% из них уже работали или работают по такому графику, а ещё в 11% рассматривали этот вариант. В крупных организациях (от 1000 человек) переход обсуждали лишь 8%, а внедривших в практику не набралось и одного процента.

Пик интереса к 4-дневке пришёлся на февраль 2021 года, во время пандемии COVID-19: тогда в таком режиме работали 5% компаний, а 13% активно изучали возможность перехода.

В настоящий момент 1 из 2 россиян хотел бы работать четыре дня в неделю, причём большинство из них уверено, что успеет выполнить все задачи за меньшее время. Чаще всего эту идею поддерживают женщины, молодёжь и специалисты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (согласно данным исследования «SuperJob», проведенного в ноябре 2024 года).

Время проведения опроса: 4 апреля — 28 мая 2025 года.