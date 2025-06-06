На любой вкус и уровень подготовки: летом в регионе состоится свыше 30 спортивных и физкультурных событийСеверяне могут посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы», прибывающий в два города региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 12:00

Бизнес не спешит переходить на 4-дневку

Работодатели пока не готовы к 4-дневной рабочей неделе — лишь в 1 из 100 компаний перешли на сокращенный график, ещё столько же пробовали, но вернулись к стандартной пятидневке. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны.

Власти изучают возможность сокращения рабочей недели до четырёх дней, в Госдуме не исключают подобных изменений, но законодательных инициатив пока не поступало. Тем временем российский бизнес не спешит внедрять такой график: лишь в 1 из 100 компаний перешли на 4-дневку, ещё столько же пробовали, но вернулись к стандартному режиму. В 8% организаций обсуждали такую возможность: 1% допускают ввод сокращенной рабочей недели, 7% — нет.

Наибольший интерес к сокращённой неделе проявляют небольшие компании с численностью до 100 сотрудников: по 2% из них уже работали или работают по такому графику, а ещё в 11% рассматривали этот вариант. В крупных организациях (от 1000 человек) переход обсуждали лишь 8%, а внедривших в практику не набралось и одного процента.

Пик интереса к 4-дневке пришёлся на февраль 2021 года, во время пандемии COVID-19: тогда в таком режиме работали 5% компаний, а 13% активно изучали возможность перехода.

В настоящий момент 1 из 2 россиян хотел бы работать четыре дня в неделю, причём большинство из них уверено, что успеет выполнить все задачи за меньшее время. Чаще всего эту идею поддерживают женщины, молодёжь и специалисты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (согласно данным исследования «SuperJob», проведенного в ноябре 2024 года).

Время проведения опроса: 4 апреля — 28 мая 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире15:00«Хроники московского быта». Документальный фильм (16+)15:45«Тур де Россия». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались морковь, яблоки и хлеб из ржаной муки-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Сотрудничество Мурманской области и «АтомЭнергоСбыта» отмечено наградами премии «Лидер года»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июне
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»