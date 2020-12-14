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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.20 19:00

«Бизнес по-мурмански: грязное дело», или Белокаменка с запашком

Гигантская стройка в Белокаменке. Тысячи людей, огромные объёмы работ и … отходы. Ежедневно Белокаменка производит тонны канализационной воды и её надо куда-то девать. Специально для этих целей была нанята подрядная организация «Ренейссанс Логистик», которая должна следить за транспортировкой отходов. Фирма - одно из подразделений турецкой «Ренейссанс Холдинг», которой владеет друг Эрдогана Эрман Ылыджак.

- Им плевать, есть тут охранная зона, нет тут охранной зоны. Они просто делают то, что им хочется...

Варианта - два. Поступить по закону  - очищать стоки, сливать их в соответствии с правилами в установленных места. Или же просто в тайне загаживать природу Мурманской области. Первый вариант - стоит денег, второй - совести.

- Согласно классификации, жидкие бытовые отходы относятся к 4-му классу опасности. Отходы производства и потребления должны удаляться согласно действующему законодательству…

К сожалению, платить турецкий подрядчик не любит. И теперь улицы Снежногорска утопают в канализационных стоках.

- Всё нормально. Слив происходит возле дома 32 по улице Победы, в гаражном кооперативе. Вот машина. Сейчас пойдём номер подснимем…

Люди перегруппировались, почистили дорожку, посыпали. Это уже вотчина ООО «Калган».  

Тем же самым начали заниматься турецкие строители в Мурманске. Теперь в районе Нижнеростинского шоссе канализация льётся в ливнёвку, а оттуда - в Кольский залив!

- Видите? Вот этот показатель обозначает наличие азота аммония. Что это значит? Это значит, что вода загрязненная, канализация…

Мало того, под угрозой находятся и местные предприниматели, сотрудничающие с турками. Как оказалось, гости из-за рубежа платить не любят и партнёрам!

- У нас сформировалась задолженность порядка 1,5 миллиона за отгруженный бетон…

Редакция «Арктик-ТВ» попыталась разобраться в том, что же творят обнаглевшие от безнаказанности подрядчики крупной федеральной корпорации. Мы покажем, как они уничтожают экологию Заполярья и грязно ведут дела с партнёрами - местными предпринимателями.

Смотрите специальный репортаж «Бизнес по-мурмански: грязное дело» на телеканале «Арктик-ТВ» в этот четверг, 17 декабря!

 

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