Бизнес, пострадавший от карантинных мер, освобождён от налогов и сборов до конца года

Правительством РФ продлена отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для субъектов малого и среднего предпринимательства, вошедших в федеральный перечень пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей экономики, установленный постановлением правительства РФ от 07.11.2020 № 1791, ещё на три месяца – до 30 декабря 2020 года.

Данная мера поддержки затронет более 3,5 тысячи предпринимателей Мурманской области, работающих в 14 различных сферах деятельности, среди которых гостиничный бизнес, прокат фильмов, туризм, искусство и творчество, организация развлечений, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, услуги парикмахерских и салонов красоты и некоторые другие, сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

«Прошу всех предпринимателей обратить на это внимание – до 1 декабря необходимо представить в налоговую инспекцию соответствующие документы», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заявление о предоставлении отсрочки необходимо представить в налоговый орган по месту нахождения заинтересованного лица или направить по почте на бумажном носителе до 1 декабря 2020 года. Также обращение о предоставлении отсрочки или рассрочки можно подать в произвольной форме через онлайн-сервис «Обратиться в ФНС России».