Бизнес сможет получить субсидии до 10 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры, создание кемпингов и пляжей в регионе – 1 августа стартует приём конкурсных заявок

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, бизнес может получить финансовую поддержку на реализацию проектов развития туристической инфраструктуры, создание кемпингов и пляжей в регионе. Получателей субсидии определит соответствующий конкурс, организованный Комитетом по туризму Мурманской области, прием заявок – с 1 по 10 августа 2022 года.

Размер субсидии, предоставляемой одному получателю субсидии, определяется в зависимости от направления проекта от 3 до 10 млн рублей.

Их можно направить на финансовое обеспечение затрат при реализации проектов, связанных с созданием кемпингов и автокемпингов, приобретением туристического оборудования, разработкой новых туристских маршрутов, созданием электронных путеводителей, созданием и развитием доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулированием инклюзивного туризма, организацией круглогодичного функционирования и доступности плавательных бассейнов, а также обустройством пляжей на морских побережьях и пресных водоемах в соответствии с ГОСТ.

Подробные условия размещены на сайте комитета.

Заявки принимают на сайте grant.tourism.gov.ru или в комитете по туризму Мурманской области по адресу: 183039, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, 48, 3-й этаж, кабинет 325 – по будням- с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Документы можно направить заказным почтовым отправлением, или в формате .jpeg или .pdf на адрес электронной почты: tourism@gov-murman.ru.

Консультации по вопросам подготовки документов для участия в отборе можно получить в отделе реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии по телефонам: 8(8152) 486-490, 486-917 по будням - с 14.00 до 17.00, или написав на электронную почту: kosheleva@gov-murman.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/