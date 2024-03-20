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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.24 12:00

Бизнес стал больше ценить специалистов по нейросетям и готов доплачивать за знание ИИ

Аналитики hh.ru на основе данных, полученных в ходе опроса работодателей, выяснили влияет ли навык работы с нейросетями на зарплаты сотрудников и при каких условиях бизнес готов начать массово внедрять ИИ в свою работу.

Насколько знание нейросети может повысить зарплату?

Исследование показывает, что каждая десятая (11%) компания ценит умение соискателей работать с нейросетями и даже готовы доплачивать к зарплате бонусы для мотивации таких специалистов. Так, 6% работодателей готовы доплатить до 10% от текущего уровня дохода работника. Ещё 3% могут повысить зарплату работника на 10%-20%. Кроме того, 2% компаний не прочь увеличить доход сотрудникам, понимающим как работать с нейросетями от 20% до 40%. Также 6% работодателей готовы мотивировать подобные специалистов нематериальными бонусами.

А вот 65% или 2/3 опрошенных представителей бизнеса пока не склонны мотивировать денежно таких умельцев.

Какие требования предъявляют работодатели к специалистам по нейросетям?

Чаще всего компании хотели бы, чтобы сотрудники умели применять нейросети для решения конкретных задач бизнеса, а не просто для генерации картинок или текстов. Такое требование есть у каждой второй компании (56%).

Ещё 44% работодателей хотят, чтобы специалисты могли обрабатывать огромные объёмы информации с помощью нейросеток. Такая же доля компаний, прошедших опрос, отмечает, что для них важно, чтобы сотрудники умели грамотно интерпретировать данные от нейросети.

Какие навыки и знания по работе с нейросетями вы считаете наиболее важными для соискателей в вашей компании? Мнение работодателей, 2024 год:

Умение применять нейросети для решения конкретных задач бизнеса

56%

Умение работать с большими объемами данных и их предобработкой

44%

Умение интерпретировать и анализировать результаты работы нейросетей

44%

Программирование на языках Python, TensorFlow, PyTorch для глубокого обучения

38%

Опыт работы с нейронными сетями и понимание их архитектуры и обучения

31%

Математические навыки и знание теории машинного обучения

25%

Знание основных алгоритмов и методов глубокого обучения

25%

Опыт в создании и оптимизации моделей машинного обучения

13%

При каких условиях бизнес готов внедрять нейросеть в работу компании?

Работодатели честно признались, что в первую очередь при решении внедрять ли в компании нейросеть или конкретное техническое решение они обращают внимание на стоимость внедрения и обучения работников – 31% опрошенных. Таким образом, как только стоимость покупки и внедрения нейросети установит допустимый предел, бизнес будет готов к массовому внедрению ИИ.

Ещё для 19% при выборе ИИ и включении его в рабочие процессы важно, насколько быстро нейросеть работает. Такая же доля опрошенных обращают внимание на лёгкость использования и интуитивный интерфейс. Кроме того, 13% компаний, пожалуй, откажутся от работы с ИИ, если будут получать мало точные и недостоверные результаты. При этом тратить время на обучение нейросети также компании пока не готовы. Также 13% в целом не против внедрить нейросеть в свою команду, но только если она не будет конфликтовать с внутренним ПО.

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