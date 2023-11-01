Бизнес СЗФО становится более осознанным и чаще приглашает на работу экологов: за год число вакансий для них выросло на 13%

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, насколько востребованы на данный момент экологи, можно ли заработать большие деньги в этой сфере, а также какие экологически вопросы волнуют жителей из регионов СЗФО.

C начала года российскому бизнесу потребовалось почти 9 тысяч экологов. По сравнению с прошлым годом спрос на этих специалистов в стране вырос на 13%. В регионах СЗФО работодатели разместили более 1000 вакансий в сфере экологии, что также превысило прошлогодние показатели на 12%. Прицельно по регионам СЗФО сильнее всего спрос на специалистов по экологии за год вырос в Новгородской области (+69%), Калининградской области (+65% вакансий), Коми (+50%), Карелии (+38%), Вологодской области (+14%).

Диапазон зарплат экологов в регионах СЗФО от 40 892 до 79805 рублей. Это на 5000 больше, чем в 2022.

Наибольшая потребность в экологах сейчас ощущается у работодателей из строительной сферы (12% вакансий от всего объема), в добывающей отрасли (7%), в ретейле (5%), а также у компаний из нефтегазового сектора (5%), металлургов (3%) и энергетических компаний (3%). Также стали чаще размещать вакансии для экологов сельхозпредприятия, химическое производство и ЖКХ.

Какие экологические проблемы беспокоят местных жителей?

Об экологических проблемах часто или ежедневно задумываются почти две трети опрошенных (63%). В основном это женщины. Они куда реже мужчин признавались в том, что «редко или никогда не задумывается» об экологических проблемах (5% из числа опрошенных женщин против 14% респондентов-мужчин) и заметно чаще указывали, что думают об этом «часто или ежедневно» (73% из числа опрошенных женщин против 57% мужчин).

Большинство участников опроса считают, что самые острые экологические проблемы, с которыми сталкиваются жители городов, — это увеличение объёмов мусора в промышленных масштабах (70%), загрязнение воды (69%) и загрязнение воздуха (52%). Значительная доля респондентов (40%) отнесли к наиболее острым проблемам вырубку лесов и зелёных насаждений.

Треть респондентов обеспокоены угрозой исчезновения редких видов животных, браконьерством и другими проблемами животного мира (29%). Причём по эту варианту ответа наблюдался самый большой гендерный разрыв. В то время как прочие эко-проблемы волнуют и мужчин, и женщин примерно одинаково (женщин чуть больше), проблемы животного мира волнуют женщин заметно чаще, чем мужчин (36% против 24%).

Примечательно, что каждая возрастная категория респондентов акцентировала внимание на разных эко-проблемах. Самые юные респонденты — в возрасте от 18 до 24 лет — больше других обеспокоены проблемой загрязнения воздуха.

Респондентов в возрасте от 25 до 34 лет тревожит угроза исчезновения редких видов животных и браконьерством. Увеличение объёмов мусора тревожит в основном опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Проблема загрязнения воды — участников опроса в возрасте от 45 до 54 лет. Вырубка лесов беспокоит самых пожилых респондентов, в возрасте от 55 лет.