Бизнес уходит в инклюзию: работодатели увеличили число вакансий для инвалидов на 11%

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, что работодатели стали чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. Число инклюзивных вакансий в регионе за год выросло на 11%.

C начала 2024 года местные работодатели каждый месяц размещали по несколько сотен новых вакансий, доступных соискателям с инвалидностью. Это на 11% больше, чем в начале 2023 года.

Прямо сейчас в регионе открыто наибольшее число вакансий, доступных соискателям с инвалидностью в сфере продаж и клиентского обслуживания – 62% рабочих мест, доступных инвалидам. Также ещё 17% рабочих мест доступно инвалидам региона в сфере розничной торговли, еще 8% вакансий для соискателей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) размещены в сфере домашнего персонала.

Кроме того, множество вакансий (6%) для инвалидов размещают компании, которые ищут специалистов по страхованию. Также местные соискатели с инвалидностью могут претендовать на работу в транспортной сфере – здесь им доступно 9% новых вакансий.

При этом, если сравнивать с прошлым годом, а также судя по количеству новых открытых рабочих мест, в регионе решили пойти в сторону инклюзии работодатели, которые ищут рабочих – эти работодатели увеличили число вакансий для инвалидов в 14 раз в регионе.

Ещё одно важное изменение на рынке труда: на 50% выросло количество новых вакансий для соискателей с инвалидностью в сфере строительства, ещё +50% новых рабочих мест для инвалидов появилось в маркетинге и рекламе.

«Тема инклюзии и трудоустройства соискателей с инвалидностью всегда остаётся актуальной. Несмотря на то, что для работодателей по закону установлены квоты по приёму инвалидов на работу, треть респондентов-работников, которых мы опросили не подозревает о существовании таких квот или льгот в своих компаниях. Знают о существовании таких квот в своих компаниях лишь 10%. А 60% честно заявили, что у них на работе таких квот либо нет, либо нет такой практики.

При этом 45% местных жителей уверены, что тренд роста количества льгот для особых групп людей (люди с ограниченными возможностями, малочисленные народы и т.д.) будет только увеличиваться в ближайшие годы и окажет влияние как на их компании, так и на рынок труда в целом», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.