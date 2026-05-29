Бизнес ждёт от соискателей-айтишников стабильность в работе и умение масштабировать проекты - большое исследование hh.ru и Coleman Group

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и эксперты Coleman Group представили результаты исследования востребованных ИТ-навыков на 2026 год. Несмотря на взрывной рост генеративных нейросетей и «вайб-кодинга», анализ рынка вакансий в СЗФО показывает, что фундаментальный запрос бизнеса остается прежним. Работодателям в первую очередь нужны специалисты, способные обеспечить стабильность работы, безопасность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры.

Эксперты hh.ru составили список пяти ключевых профессиональных навыков, которые формируют базовый минимум для разработчиков, аналитиков и инженеров в наступающем году, и дали рекомендации по развитию команд в условиях дефицита кадров. В топ-5 профессиональных навыков, которые будут нужны бизнесу СЗФО в 2026 году, уже сейчас входят SQL, Linux, Python, Git и PostgreSQL. Все они обеспечивают стабильность и масштабируемость инфраструктуры, а потому остаются базой спроса.

Примечательно, что кроме технических навыков работодатели достаточно часто указывают в вакансиях и «мягкие» навыки, например, аналитическое мышление, деловую коммуникацию, работу с большим объёмом информации и другие. При этом за 6 лет структура наиболее востребованных навыков заметно изменилась.

Так, если в 2020 году в числе наиболее часто упоминаемых компетенций были английский язык, управление проектами, работа в команде и грамотная речь, то к 2026 году часть этих навыков заметно сместилась вниз рейтинга. Подобная динамика, с одной стороны, может говорить о большей конкретизации требований в ИТ-сфере, а с другой — о том, что ряд «мягких» навыков уже стал «гигиенической нормой» и больше не упоминается работодателями, поскольку воспринимается как базовое требование к ИТ-специалисту.

Среди навыков, которые чаще всего упоминаются в ИТ-вакансиях в СЗФО в 2026 году, лидируют SQL и Linux — каждый из этих навыков встречается примерно в 1,8% всех вакансий отрасли (более 1,6 тысячи упоминаний в вакансиях). Далее следуют Python (1,4% — более 600 упоминаний в вакансиях), Git и PostgreSQL (по 1,2% — более 1 тысячи упоминаний в вакансиях), а также аналитическое мышление, техническая поддержка, деловая коммуникация и работа с большим объемом информации (по 1,1% — более 2 тысяч упоминаний в вакансиях).

• SQL — язык запросов к базам данных, необходимый не только разработчикам, но и системным, продуктовым и бизнес-аналитикам, работающим с данными.

• Linux — основа администрирования серверов, востребованная у DevOps-инженеров, SRE и бэкенд-разработчиков.

• Python — универсальный язык программирования для бэкенд-разработки, аналитики данных и построения ML-пайплайнов.

• Git — базовый стандарт контроля версий, необходимый для управления ветками разработки, код-ревью и релизами в любой ИТ-команде.

• PostgreSQL — навык проектирования схем данных и оптимизации запросов под высокие нагрузки, критически важный для продуктовой разработки.

Ключевые зоны найма

Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» в hh.ru: «У бизнеса есть запрос на кросс-функциональных специалистов, которые умеют работать на стыке технологий, бизнеса и данных, отвечать за результат, а не за выбор задач. Ценность самостоятельности и системного мышления в распределенных командах резко возрастает. Мир быстро меняется, поэтому основной вопрос для бизнеса — какие навыки переживут автоматизацию и масштабирование в ближайшие два-три года. Если смотреть на рынок под таким углом, становятся видны устойчивые зоны спроса в ИТ-найме».

Прикладной ИИ. Бизнесу нужны не исследователи, а практики, встраивающие нейросети в реальные продукты с учетом управления рисками, качеством и стоимостью.

Инженерия данных. Спрос на специалистов, умеющих строить надёжные инфраструктуры из фрагментированных и некачественных данных.

Платформенный подход и облачные технологии. Навыки работы с распределенными системами и создания внутренних платформ для ускорения разработки.

Безопасность данных и ИИ-систем. Рост автоматизации влечёт рост уязвимостей, поэтому практикующие специалисты по безопасности в остром дефиците.

Архитектурное мышление. В эпоху, когда код пишут нейросети, цена архитектурной ошибки резко возрастает. Умение проектировать устойчивые системы становится самым дорогим активом.