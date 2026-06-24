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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.26 12:00

Бизнесу и гражданам становится всё сложнее своевременно рассчитываться с государством

К апрелю налоговые долги россиян и компаний достигли рекордных 4 трлн рублей, увеличившись примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Из совокупной задолженности 1,7 трлн приходится непосредственно на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Остальную часть составляют начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку платежей.

Рост недоимки происходит на фоне одного из самых жёстких за последние годы налоговых режимов контроля.

Как отмечает издание, наибольший объём задолженности сформировался по налогу на добавленную стоимость (НДС) — 648 млрд рублей. Второе место занимает налог на прибыль организаций, неуплата по которому составила 294 млрд, третье — страховые взносы, по которым накопилось 292 млрд.

По словам экспертов, компаниям становится всё труднее исполнять обязательства из-за высокой стоимости заёмных средств, роста издержек и замедления экономической активности. В результате задолженность увеличивается за счёт пеней и штрафов, а для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов.

Существенная часть долга приходится на крупнейшие регионы страны. Лидирует Москва, где объём задолженности достиг 1,5 трлн. Далее следуют Подмосковье — 286 млрд и Санкт-Петербург — 205 млрд. С заметным отрывом идут Краснодарский край (91 млрд) и Самарская область (80 млрд).

Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Мурманской области.

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