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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.21 16:00

Благодарность за неравнодушие к истории

Сегодня заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев встретился с коллективом детского сада №46. Поводом стало вручение диплома и памятного знака городской общественной организации содружества городов-героев «Мурманск – город-герой» за активное участие в сборе средств на создание мемориала воинам легендарной Полярной дивизии.

Стоит отметить, что сотрудники дошкольного учреждения одними из первых приняли участие в проекте.

– В учреждении ведется системная работа по гражданско-патриотическому воспитанию детей, – рассказала Ирина Матвеева, заведующая МБДОУ № 46, депутат Совета депутатов города Мурманска. – На базе нашего детского сада создан музей боевой славы, которым мы очень гордимся в первую очередь потому, что все экспонаты сделаны руками детей и их родителей.

Памятник воинам Полярной дивизии был открыт 2 октября 2020 года в обновленной аллее на проспекте Героев-североморцев.

Мемориал представляет собой две фигуры воинов. Слева – фигура добровольца, справа – фигура кадрового красноармейца. Воины стоят плечом к плечу. За спинами воинов контуры Кольского полуострова с изображением элементов военной карты.

– Памятник стал по-настоящему народным, – отметил Михаил Белошеев. – В сборе средств на его создание приняли участие около двух тысяч человек. Это и общественные организации, и почетные граждане города Мурманска, мурманчане и жители других городов, те, кому действительно важно сохранить память о наших героях.

Скульптура увековечила память воинов знаменитой Полярной дивизии, сформированной для защиты Мурманска из добровольцев-северян в 1941 году. В нее вошли более 10 тысяч человек – судоремонтников, железнодорожников, портовиков, рыбаков, работников городских учреждений. В ожесточенных боях Полярная дивизия сумела остановить врага в нескольких десятках километров от Мурманска.

 

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