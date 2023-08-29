Благодаря АО «ММТП» и «НТК» в мурманском «Контейнер-холле» появилось современное мультимедийное оборудование

В мурманском «Контейнер-холле» открылся первый всесезонный уличный кинотеатр под открытым небом. Торжественная церемония прошла в последние выходные августа, когда отмечался День российского кино. Первой показанной лентой стала знаменитая картина Георгия Данелии «Путь к причалу» (1962 г.), часть съёмок которой проходила в Мурманске. Гостей сеанса угощали попкорном, зефиром и лимонадом.

«Это первый такого рода кинотеатр в Мурманской области, который будет работать круглый год, мы уверенны, что он будет востребован. Сейчас с коллегами прорабатываем афишу и расписание кинопоказов. Всех любителей кинематографа ждем в гости в Контейнер-холл», - отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

С приобретением современного мультимедийного оборудования помогли АО «Мурманский морской торговый порт» и АО «Национальная транспортная компания» - постоянные партнёры «Контейнер-холла». Также при поддержке ведущего стивидорного предприятия в самом культурном хабе открылась новая мультимедийная выставка «Залив и берег», которая рассказывает о красоте береговой линии и раскрывает экологическую тематику. В составе экспозиции картины, выполненные в традиционных техниках, объединяются с современными экологическими иллюстрациями, а дополняют выставку уникальные интерактивные арт-проекты.

«Контейнер-холл» - само по себе уникальное для нашего города место. Ему под стать открывшаяся выставка, которая объединяет море и землю, современные технологии и традиции, экологию и искусство. Новое современное мультимедийное оборудование, приобретенное с помощью Мурманского морского торгового порта и Национальной транспортной компании, будет работать в интересах всех мурманчан, кто открыт новым творческим идеям и готов идти в ногу со временем», - сказала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Миронова.

Выставка доступна в часы работы «Контейнер-холла». Как сообщают организаторы, с афишей всех мероприятий и расписанием будущих кинопоказов можно ознакомиться в социальных сетях регионального Министерства градостроительства и благоустройства и «Контейнер-холла».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252632%2Fwall-149919532_3371