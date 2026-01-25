В трудных погодных условиях идёт монтаж новых опор ЛЭП на линиях «Россетей»Энергетики планируют дать электричество на обесточенные объекты в первой половине дня
Благодаря чёткой и жёсткой организации аварийных работ удалось избежать разморозки сотни домов в Мурманске и Североморске

По оперативной информации, на 18.00 (24 января. - Ред.) электроснабжение ограничено у 10% жителей Мурманска. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полного восстановления сети».

Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы запитали все котельные, объекты водоснабжения и медучреждения. Однако временно сохраняются ограничения в электроснабжении части потребителей, включая многоквартирные дома, магазины, аптеки, городское освещение. Это вынужденная мера, - сообщает на vk.com/murman_sever глава региона. - По ситуации с опорами: продолжается монтаж временных конструкций. Выражаю коллегам из соседних регионов огромную благодарность за работу на площадке по ликвидации и организации доставки опор, первые, из Карелии уже приехали, также ожидаем из Ленинградской области.

Все аварийные и оперативные службы - энергетики, сотрудники управляющих компаний, ЖКХ и «Россетей» – работают в усиленном режиме.

Благодарю предпринимателей, организации, всех неравнодушных северян, кто помогает землякам и остаётся бодр духом! В этой ситуации как никогда важно быть сплоченными и неравнодушными друг к другу».

А в это время, как сообщается на t.me/s/rossetisevzap, «совокупно на месте повреждений уже работают около 100 сотрудников. Перебрасываются многотонные крупногабаритные конструкции опор, предназначенные для использования в северных районах. Высота опор – 36 метров, вес – 3,8 тонны. Также будет установлена одна двухцепная опора высотой более 40 метров и весом более 6 тонн.

Задействуются автопоезда с удлиненным полуприцепом для транспортировки грузов, длина которых не позволяет перевозить их в стандартном кузове. Активно применяется вездеходная техника для доставки бригад.

Восстановительные мероприятия ведутся круглосуточно до полного устранения всех последствий. Особое внимание уделяется социально важным объектам. В том числе, по временным схемам были запитаны все ранее отключенные котельные, водонасосные и канализационные станции.

Первые опоры (вчера. – Ред.) доставили в Мурманскую область из карельского посёлка Лоухи. В ближайшее время конструкции доставят к месту повреждения на ЛЭП.

Фото: https://t.me/s/rossetisevzap, видео: https://vk.com/murman_sever

