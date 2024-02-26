Благодаря цифровым сервисам жителям Мурманской области проще получать социальные услуги

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева провела совещание в Центре управления регионом Мурманской области. Обсуждалось сотрудничество ЦУР с правительством Мурманской области в сфере цифровой трансформации.

На совещании с участием первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаной Демченко, руководства ЦУР и информационного блока региона одной из ключевых тем стало использование цифровых сервисов и платформ для повышения качества и оперативности отработки сообщений жителей.

Отмечено, что использование сервисов и платформ имеет важное значение для ускорения процессов государственного и муниципального управления, в том числе, и в организации обратной связи с населением.

«Центр управления регионом Мурманской области оказывает правительству региона поддержку в данном направлении: проводит мониторинг и помогает формировать задачи по развитию цифровых платформ. Например, благодаря Системе мониторинга уборки территорий муниципальных образований Мурманской области (СМУТ) и работе аналитиков ЦУР, удается оперативно и точечно реагировать на сообщения жителей о некачественной уборке снега или невывезенном мусоре», – отметила Оксана Демченко.

Портал «Транспорт Севера» помогает не только отследить движение автобусов и троллейбусов в онлайн-режиме, но и даёт возможность жителям контролировать качество предоставляемых перевозчиками услуг. Например, пользователи могут оценить состояние транспортных средств или остановочных комплексов, и оставить отзыв, который оперативно направляется в профильное ведомство. А систему общественного видеонаблюдения и аналитики (СОВА) используют для независимой оценки качества уборки дворовых территорий и вывоза ТКО с контейнерных площадок.

«В Мурманской области создана качественная цифровая инфраструктура, благодаря чему северянам проще получать социальные услуги на специальных сервисах, а органам власти выстраивать оперативную обратную связь с людьми. Эту деятельность важно продолжать на таком же достойном организационном уровне, в том числе и это непосредственно влияет на качество государственного управления региона», – обратила внимание Любовь Совершаева.

На основании данных по содержанию и числу сообщений и результатов социологических исследований и опросов в Центре управления регионом Мурманской области аккумулируется вся социальная проблематика. Фиксируя сигналы граждан, поступающие из социальных сетей, Платформы обратной связи и портала «Наш Север» ЦУР оценивает качество отработки обращений.

Фото: https://gov-murman.ru