Благодаря действующим антикризисным мерам в условиях санкций в Мурманской области отмечен рост по ряду экономических показателей

В условиях действующих санкций в Мурманской области отмечен рост по ряду экономических показателей. Промежуточные итоги реализации мер по повышению устойчивости экономики, реализуемых в регионе, подвёл губернатор Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что для обеспечения социально-экономического развития в рамках антикризисных мер из бюджета области направлено более 1 млрд рублей.

«В том числе, мы поддержали 418 субъектов предпринимательства, предоставили 298 льготных микрозаймов, заключили 16 экспортных контрактов с дружественными странами и продолжаем работу по налаживанию и укреплению отношений с ними. Благодаря слаженной работе правительства, крупных предприятий и представителей малого и среднего предпринимательства мы видим по региону очень неплохие результаты. За 8 месяцев этого года по ряду показателей идёт уверенный рост», – отметил Андрей Чибис.

Среди них губернатор назвал индекс промышленного производства – рост на 2,1%; обрабатывающего производства – на 6,8%; металлургического производства – в 1,6 раза. Инвестиции составили свыше 100 млрд рублей за первое полугодие; переработка грузов – 38,4 млн тонны, что на 2,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также глава региона отметил, что за первое полугодие на 11 тысяч человек выросло количество работников в МСП, включая самозанятых. Теперь их в Мурманской области больше 94 тысяч. Количество самих субъектов МСП также демонстрирует рост и теперь составляет 24,4 тысячи.

«В текущих условиях санкционного давления на нашу страну – это очень неплохие результаты. Важно держать эти темпы и динамику. Спасибо, в том числе, руководству предприятий региона, в период ограничений они очень успешно и умело действовали и действуют», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее обо всех действующих мерах поддержки рассказала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru