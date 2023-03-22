Благодаря добровольческому проекту «Душа с душою говорит» комнаты подопечных домов престарелых в Мурманской области украсили 600 картин

В Мурманской области завершился волонтёрский проект «Душа с душою говорит». За время реализации проекта комнаты подопечных социальных учреждений региона украсили 600 картин, написанных художниками со всей страны.

В заключении проекта Единый волонтёрский центр региона вместе с добровольцами движения Кандалакшского района и молодёжного центра «Гармония» провели благотворительную акцию для подопечных Кандалакшского дома-интерната престарелых: им подарили 98 картин.

«Мы выбирали картины, учитывая предпочтения их новых владельцев. Кто-то хотел видеть домик, кто-то пейзаж или цветы. И когда получалось подобрать именно ту самую картину, мы видели улыбку на лицах бабушек и дедушек, это приятно», – рассказали волонтёры Анна Захарова и Владислава Афанасьева.

Проект «Душа с душою говорит» объединяет Мурманскую, Тверскую, Ростовскую, Московскую, Новосибирскую и другие области. В Заполярье проект проходил уже в шестой раз. За это время одинокие бабушки и дедушки из Мурманска, Оленегорска, Ковдора, Североморска, Мончегорска и Кандалакши получили более 600 картин профессиональных художников, выпускников художественных школ и любителей, а также всех, кто захотел поделиться своим творчеством. В результате Мурманская область стала первым регионом, где во всех домах престарелых нашли новую жизнь работы участников проекта. Чтобы охватить вниманием все соцучрежедния понадобилось несколько лет, отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Этот проект в нашей области живёт уже третий год. В само название акции заложен и смысл – душа художника начинает жить с душой жителя. Художник, когда пишет свою картину, закладывает свою энергию, внимание и тепло, и хочет, чтобы его картина нашла своего зрителя. И здесь в домах-интернатах есть такие благодарные зрители, они чаще всего смотрят на свои стены. А теперь они будут смотреть на эти картины и вспоминать свой дом, семью и близких, получать положительные эмоции, чего всегда не хватает пожилым людям. Благодарю всех, кто на протяжении нескольких лет участвовал в акции, передавал свои картины, ездил с нами по городам и проводил творческие мастер-классы. Самое ценное в этом проекте – живое общение», – прокомментировала Евгения Чибис.

Во время поездок в соцучреждения волонтёры помогали развесить картины в комнатах и проводили творческие мастер-классы для бабушек и дедушек.

«Мы видели с каким вниманием они рассматривали каждую картину. Огромное спасибо художникам. А заботу, которая была проявлена волонтёрским центром, они будут вспоминать с удовольствием», – отметила директор Кандалакшского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Орлова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее об истории развития проекта «Душа с душою говорит» в Мурманской области можно узнать на странице Единого волонтёрского центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/evcmurmansk?z=photo-193721042_457241537%2Fwall-193721042_3617