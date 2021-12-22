Благодаря федеральной программе региональные учреждения здравоохранения получили 15 новых цифровых рентгеновских аппаратов

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Мурманской области в 2021 году медицинские организации региона получили 11 единиц недостающего оборудования, а также 91 единица медицинской техники заменена в связи с износом. Об этом вчера на заседании регионального правительства сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Пять цифровых рентгена пришли на замену морально устаревших аппаратов предыдущего поколения для мурманских городских поликлиник и в Оленегорскую больницу. Они позволяют выполнять весь спектр исследований, востребованных в современной рентгенологии, в режимах рентгенографии, линейной томографии (позволяет производить серию снимков «по слоям») и рентгеноскопии, которая позволяет проводить исследования в реальном времени, что позволяет оценить не только структуру органа, но и его смещаемость, сократимость или растяжимость, прохождение контрастного вещества, наполняемость.

Отличительной особенностью аппаратов является наличие в составе комплекса поворотного стола-штатива, благодаря чему все исследования можно проводить под различным углом, тем самым получая наиболее точную информацию о том или ином органе, участке организма. Также, благодаря конструкции аппарата обеспечивается свободный доступ к пациенту с обеих сторон, что создает условия для более удобного проведения исследований, сокращает время проведения исследования.

Восемь цифровых рентгеновских аппаратов для флюорографии поступили в поликлиники Мурманска, Североморска, Заполярного, Никеля, Апатитов, Кандалакши и Мончегорска. Высокая цифровая визуализация проекционного рентгеновского изображения позволяет получать изображения высокого качества, а короткое время облучения значительно снижает лучевую нагрузку на пациента. С помощью новой техники проводят больше исследований за рабочую смену, а значит, срок ожидания уменьшается.

«Два палатных рентгена премиум класса, поставленные в Оленегорскую ЦГБ и Печенгскую ЦРБ (Заполярный) дают высочайшее качество рентгеновских снимков, возможность использовать в различных отделениях. Высокая скорость работы позволяет сокращать длительности исследования, аппарат по WiFi интегрируется в информационную систему больницы: сохраняет изображения, выводит их на печать, автоматически регистрирует пациентов, которым была назначена рентген-диагностика», – отметил Дмитрий Панычев.

Передвижной рентген используют для исследований преимущественно реанимационных, экстренных и лежачих пациентов, а также во время оперативных вмешательств, уточняет региональное Министерство здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432414/#&gid=1&pid=1